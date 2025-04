SIAPA aclara si habrá corte de agua en Jalisco durante Semana Santa 2025 por mantenimiento

A medida que se acerca la Semana Santa de 2025, la planificación de viajes y actividades se cruza con un interrogante fundamental para los habitantes de Jalisco: ¿estará garantizado el servicio de agua potable? El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha tomado cartas en el asunto para comunicar su postura oficial respecto a la posibilidad de cortes por mantenimiento durante estas fechas.

¿Hay corte de agua programado en Semana Santa 2025 en Jalisco?

No, el SIAPA ha informado que este año no habrá cortes masivos de agua durante los días santos. Aunque se realizarán trabajos de mantenimiento el jueves 17 y viernes 18 de abril, estos no afectarán el servicio de agua potable en el Área Metropolitana de Guadalajara.

¡Tómalo en cuenta! Los trabajos más significativos, como los relacionados con la Planta de Bombeo de Chapala y el Sistema Calderón, han sido reagendados para finales del año, cuando el consumo de agua es menor debido a las bajas temperaturas.

¡Aviso a nuestros usuarios!



⚠️¡Entérate! ⚠️ El #SIAPA informa que los trabajos de mantenimiento que se realizarán durante los días santos no representarán cortes masivos de agua. pic.twitter.com/aStB6a4YNI — Siapagdl (@siapagdl) April 11, 2025

¿Cómo reportar si no hay agua en Guadalajara?

Pese a que no se han anunciado recortes, si presentas falta de agua en Guadalajara, puedes reportar la situación a través de las siguientes opciones:



Llamada telefónica - Comunícate al número de atención de SIAPATEL, 33 3668 2482 para solicitar apoyo como pipas gratuitas.

Redes sociales - También puedes hacer tu reporte mediante las cuentas oficiales del SIAPA en Twitter (@siapagdl) o Facebook (Siapagdl).

Correo electrónico - Otra opción es enviar un correo a la dirección reportes@siapa.gob.mx

Al momento de hacer tu reporte, asegúrate de tener a la mano información como la dirección exacta y referencias para facilitar la atención a tu reporte.

¿Cuál es el nivel de las presas hoy en Jalisco?

De acuerdo con el monitoreo de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) en su último reporte de marzo de 2025, las presas principales están entre 52% y 91% de su capacidad, con el Lago de Chapala al 52% y la presa Calderón al 73%.