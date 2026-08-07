¡El clima no da tregua! Autoridades advierten lluvias intensas este fin de semana para la CDMX y varios estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que durante este fin de semana se registrarán lluvias de fuertes a intensas en gran parte del país, sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) enfatizó que para la Ciudad de México (CDMX) se esperan tormentas que afectarán este viernes y sábado 7 y 8 de agosto del 2026.

De acuerdo con las autoridades, estas condiciones climáticas severas impactarán al país a partir de este viernes 07 de agosto, lo que obligó a la dependencia a informar sobre las afectaciones y que la población se prepare ante las posibles contingencias como inundaciones, encharcamientos o caída de árboles y postes.

En específico, para la CDMX y la región central de México, el pronóstico no es alentador, pues la combinación del canal de baja presión con el constante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México, generará lluvias intensas; a la par, las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado para extremar precauciones ante la caída de granizo y descargas eléctricas.

¿Por qué las lluvias azotarán a México con tanta fuerza?

El meteorólogo Adrián Marín del SMN informó que, México enfrenta una interacción de múltiples fenómenos meteorológicos de manera simultánea, donde el monzón mexicano posicionado sobre el noreste, sumado a los canales de baja presión y el desplazamiento de la onda tropical número 25 por el occidente y sur del país actúan como un motor inagotable de inestabilidad atmosférica, generando estas lluvias intensas.

⚠️Hoy, el viernes 7 y el sábado 8 de agosto, tendremos condiciones para #Lluvias fuertes en la #CDMX. Nuestro experto te explica los detalles en el siguiente video. ¡Toma tus precauciones! pic.twitter.com/ynRhjW662W — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 6, 2026

Así impactarán las lluvias en CDMX; horarios y el clima esperado

El experto de la Conagua también detalló que la CDMX experimentará condiciones difíciles durante las próximas 72 horas, por lo que este viernes y sábado, los capitalinos deberán de prepararse para lo siguiente:



Lluvias fuertes de 25 y 50 litros de agua por cada m²

Temperaturas máximas de 24 a 26 ºC

Tormentas eléctricas constantes y alta probabilidad de granizadas

¿En qué estados lloverá fuerte hoy?

Los estados que se verán más afectados por tormentas intensas son:



Nayarit

Jalisco

Asimismo, la emergencia climática podrían desbordar ríos y arroyos o causar deslaves en:



Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Colima

Michoacán

Edomex

Morelos

Puebla

Guerrero

¿Cuál será el clima en el norte de México?

Mientras el centro y sur de México lidiarán con las tormentas, un anticiclón de niveles medios en la atmósfera mantendrá una brutal onda de calor en la frontera norte, "castigando" a Baja California con temperaturas superiores a los 45 ºC, seguidos de focos de calor extremo de hasta 45 ºC en:

