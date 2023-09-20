Hackean cuenta de ‘X’ de Donald Trump Jr.

Durante la mañana de este miércoles, la cuenta oficial de X de Donald Trump Jr., impactó a sus seguidores con una serie de alarmantes mensajes, entre ellos la confirmación de la supuesta muerte de su padre Donald Trump.

La publicación fue borrada unos minutos después, asegurando que todo esto se trataba de un posible hackeo a la cuenta del empresario de 45 años de edad, quien hasta el momento no ha hecho alguna declaración al respecto.

La cuenta de X del hijo del magnate Donald Trump cuenta con alrededor de 10.4 millones de seguidores.

“Me entristece anunciar que mi padre Donald Trump falleció. Me postularé paraa preseidente en 2024”, se mostraba en la publicación de X.

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¿Quién es Donald Trump Jr.?

Donald Trump Jr., es un empresario, economista y personalidad televisa estadounidense, además de ser el primer hijo de Donald Trump, el ex presidente de Estados Unidos.

A sus 45 años de edad, Donald Trump Jr., ocupa el cargo de vicepresidente ejecutivo de “The Trump Organization”, la empresa familiar; este cargo lo ocupa junto con su hermana Ivanka y su hermano Eric.