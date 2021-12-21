Haití: hacen funeral para víctimas de la explosión de camión cisterna

Los dolientes se reunieron en la Arquidiócesis de Cabo Haitiano el martes 21 de diciembre para asistir a un funeral de estado masivo por las víctimas de la trágica explosión del camión de combustible en Haití.

El accidente del 13 de diciembre dejó un saldo de 75 muertos en la segunda ciudad más grande de la nación Caribeña, Cabo Haitiano.

Durante el servicio los asistentes lloraron por sus familiares cuyos ataúdes estaban cubiertos por banderas haitianas.

Katia Compere, quien perdió a su hija de 19 años en la explosión, denunció que el estado estaba abandonando a las víctimas. "La estoy mirando dentro de un ataúd, como si fuera un perro", dijo.

Otro doliente, Charite Jean, dijo a Reuters después del funeral que el gobierno de Haití está maltratando a las familias de la víctima.

“Es obligación del gobierno acompañarnos. He perdido primos, un total de 15 familiares murieron en el incendio. El gobierno no debería tratarnos así. ¿Dónde está la comunidad internacional?".

Jean perdió a 15 de sus familiares durante la explosión en el barrio de La Fossette.

Decenas de víctimas de la explosión del camión de combustible que sacudió Cabo Haitiano fueron enterradas en una fosa común el miércoles 15 de diciembre.

Una mujer llora en un funeral masivo para las víctimas de la explosión de un camión cisterna, en Cabo Haitiano, la segunda ciudad más grande de Haití, el 21 de diciembre de 2021. |RALPH TEDY EROL/REUTERS

Haití: sumida en el caos

La explosión sucedió luego de que Haití sufrió una paralizante escasez de combustible durante casi un mes en octubre, cuando una coalición de pandillas bloqueó el acceso a las terminales de combustible, lo que obligó a algunas empresas y hospitales a cerrar parcial o completamente.

El mes pasado, las pandillas levantaron el bloqueo, pero muchos haitianos dicen que todavía tienen dificultades para encontrar combustible.

Las pandillas se han vuelto más poderosas desde el asesinato en julio del presidente Jovenel Moise, que creó un vacío político y permitió a los grupos criminales expandir su territorio.

Haití también sufrió un devastador terremoto en agosto que mató a más de 2,000 personas y destruyó viviendas en la península sur del país.