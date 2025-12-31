¿Megabomba? Incautan 220 kilos de explosivos en Sicilia; iban para una “fiesta privada”

Un operativo de seguridad en Italia evitó una posible tragedia . La policía italiana incautó más de 220 kilos de explosivos de alta potencia durante un despliegue realizado al este de Sicilia, diseñado para frenar el mercado negro de pirotecnia en estas fechas.

Entre el material decomisado, las autoridades destacaron el hallazgo de una "megabomba" artesanal de 11.5 kilogramos, la cual fue localizada dentro de una camioneta interceptada en el marco de esta operación contra el tráfico ilegal de fuegos artificiales.

Agentes del escuadrón especializado en explosivos aseguraron también una gran cantidad de proyectiles pirotécnicos profesionales y morteros de lanzamiento, material que requiere permisos especiales por su peligrosidad.

El saldo del operativo fue de tres personas detenidas. Al ser interrogados sobre el arsenal que transportaban, declararon a las autoridades que todo ese cargamento era únicamente para una "celebración privada de Año Nuevo".

Cero tolerancia en México: Blindan el Metro CDMX de pirotecnia

A pocas horas de que termine el 2025, las autoridades han endurecido los filtros de seguridad en todo el territorio nacional. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzó el "Operativo Cometa", desplegando a más de 8 mil policías específicamente en las estaciones del Metro (como La Merced, Candelaria y Pino Suárez) para evitar el trasiego de pólvora en el transporte público.

🦺🚫 Celebra sin riesgos y di ¡NO a la pirotecnia!



La #pirotecnia puede provocar heridas, sobre todo en niñas, niños y adolescentes; a los animales de compañía les genera estrés, problemas auditivos e incluso infartos por el miedo, además de que genera altos niveles de… pic.twitter.com/NEowWHAiUS — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 31, 2025

Mientras tanto, en Nuevo León, los municipios de la zona metropolitana de Monterrey mantienen la prohibición total de venta de pirotecnia, aplicando multas que superan los 30 mil pesos a quienes sean sorprendidos tronando cohetes. Por su parte, en el Estado de México, la vigilancia se centra en las salidas de Tultepec, buscando interceptar cargamentos ilegales que intentan ser distribuidos en tianguis clandestinos sin las medidas mínimas de protección civil.

Ante esto, los gobiernos hacen un llamado a tomar precauciones en el caso de utilizar pirotecnia para recibir el año nuevo y vigilar a los menores cuando se estén prendiendo los fuegos artificiales.