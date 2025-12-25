Explosión en polvorín del Edomex: Reportan heridos y destrozos tras estallido en bodega de pirotecnia en Ozumba

Alerta y emergencia en Nochebuena: una explosión registrada la noche del 24 de diciembre activó una intensa movilización de cuerpos de rescate tras el estallido de un polvorín en Ozumba , Edomex. El incidente ocurrió mientras las familias se encontraban celebrando, por lo que este hecho de última hora generó caos por el incendio y una rápida respuesta de Protección Civil, bomberos y servicios médicos en esta localidad mexiquense

Edomex: Explosión de polvorín en Ozumba desata incendio y movilización de emergencia en Nochebuena

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión del polvorín en Ozumba, Edomex, se registró alrededor de las 21:15 horas en un taller de pirotecnia ubicado en la calle de los Coheteros, en el barrio del Chamizal, a un costado del libramiento que conecta la carretera México-Cuautla con Atlautla.

La explosión provocó un incendio de grandes proporciones dentro del polvorín, donde chispas y cohetes encendidos salían del inmueble, generando una escena de alto riesgo para los habitantes de la zona.

Paramédicos confirmaron que dos hombres resultaron lesionados con quemaduras de segundo grado, consideradas de prioridad, por lo que ambos fueron estabilizados en el lugar y trasladados a hospitales de la región de Amecameca para recibir atención especializada.

Autoridades municipales de Ozumba , Edomex, informaron que, pese a la magnitud del estallido del polvorín, no se reportaron personas fallecidas; no obstante, los destrozos en el taller son totales, dejando pérdidas significativas tras la explosión.

Explota un polvorín en Ozumba, Estado de México, durante la noche de Nochebuena



Al menos dos hombres resultaron con quemaduras de segundo grado



📹 @Gposiadeoficial pic.twitter.com/GqMxDEARQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) December 25, 2025

Operativo de emergencia tras explosión de polvorín en Edomex

Tras controlar el fuego, elementos de Protección Civil de Ozumba , Tepetlixpa y Atlautla, junto con Cruz Roja Amecameca y policías estatales y municipales, acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales.

#Entérate| Se registró la explosión de un polvorín, en Ozumba, Estado de México.



Se reportan al menos dos personas lesionadas.#EnlaceTabasco pic.twitter.com/F1KciKmEdW — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) December 25, 2025

Al concluir las labores de emergencia, el presidente municipal de Ozumba, Ricardo Valencia, informó que el gobierno local se mantendrá atento a la situación tras la explosión del polvorín registrada en Edomex durante la Nochebuena.

El edil subrayó que su administración dará seguimiento puntual tanto a la seguridad de la zona como al estado de los lesionados.

"Nuestro compromiso es estar cerca de la ciudadanía en los momentos más difíciles, trabajando con responsabilidad, solidaridad y coordinación", expresó el alcalde, mientras continuaban los peritajes para esclarecer las condiciones en las que ocurrió la explosión.