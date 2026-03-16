¡Terror en Chihuahua! Hallan muerto a Carlos Guillermo, tesorero de Coyame del Sotol

El tesorero del Ayuntamiento de Coyame del Sotol, Carlos Guillermo Ramírez, de 51 años, fue encontrado muerto y envuelto en una bolsa negra junto al libramiento del municipio de Aldama, en Chihuahua, así lo confirmaron autoridades locales.

El funcionario contaba con un reporta de desaparición desde el pasado viernes 6 de marzo 2026.

¿Qué le pasó al tesorero de Coyame? Revelan la causa de muerte de Carlos Guillermo

Los resultados de la necropsia afirmaron que la causa de muerte de Carlos Guillermo fue traumatismo craneoencefálico; sin embargo, no dieron más detalles del tema.

Por su parte, la Fiscalía de Chihuahua, ya entregó el cuerpo del tesorero de Coyame del Sotol a sus familiares para que pueda ser velado.

Hasta el momento no hay reporte detenidos por la muerte del funcionario; sin embargo, ya se están investigando los hechos.