Peligro en Concordia: Marina encuentra 30 explosivos en zona de fosas de El Verde; buscan a mineros

La compleja búsqueda de los trabajadores mineros desaparecidos en el sur de Sinaloa ha revelado un nuevo nivel de peligro en la zona serrana. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un arsenal de 30 artefactos explosivos improvisados en las inmediaciones de la comunidad de El Verde, en Concordia.

Los dispositivos fueron localizados en el área perimetral donde actualmente se realizan excavaciones de fosas clandestinas para dar con el paradero de los trabajadores.

La intervención estuvo a cargo del personal de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), quienes procedieron a desactivar los objetos debido al riesgo que representaban para los peritos y colectivos que laboran en el sitio.

Misteriosas explosiones en El Verde alertan a la población

El aseguramiento de estos artefactos ocurre en un contexto de alta tensión para los habitantes de la comunidad. Apenas el jueves 12 de febrero, vecinos reportaron al menos tres fuertes estallidos que sacudieron los alrededores de El Verde durante la mañana.

Las detonaciones, que pudieron escucharse en diversos puntos de la sindicatura, provocaron que las familias se refugiaran en sus hogares por temor a nuevos incidentes violentos.

Si bien las autoridades no han confirmado oficialmente el origen de estos estruendos, existe la posibilidad de que estuvieran relacionados con las maniobras de neutralización controlada llevadas a cabo por los especialistas de la Marina. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños estructurales derivados de estos sonidos que mantienen en alerta a la población local.

Minas terrestres en la zona de búsqueda de los mineros

Las imágenes de los dispositivos incautados muestran proyectiles metálicos de aproximadamente 30 centímetros (12 pulgadas) de largo, equipados con aletas de estabilización para mejorar su alcance y precisión. La presencia de este tipo de armamento improvisado sugiere un intento de blindar la zona de las fosas ante el avance de las fuerzas federales.

Es en esta misma región donde recientemente se localizaron los cuerpos de cinco de los diez mineros plagiados el pasado 23 de enero. La labor de los agentes de la Marina es crucial para garantizar que las brigadas de búsqueda puedan continuar su trabajo en las brechas sin el riesgo de pisar o activar alguna de estas "minas" artesanales que han sido sembradas en el terreno.

Las investigaciones en el municipio de Concordia continúan para localizar a los cinco trabajadores que aún permanecen desaparecidos.

