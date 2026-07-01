PAN revienta contra Morena: acusa que la corrupción de los hijos de AMLO cobró vidas

Las acusaciones en torno al presunto huachicol fiscal y la operación de las aduanas durante el sexenio pasado volvieron a encender el debate político. Desde la Cámara de Diputados, el PAN lanzó una nueva ofensiva contra Morena al asegurar que la corrupción no solo habría significado pérdidas millonarias para el país, sino también consecuencias que, afirman, impactaron directamente a miles de familias mexicanas.

El diputado panista Marcelo Torres sostuvo que detrás de diversos casos señalados por presuntas irregularidades existen historias marcadas por la violencia, el luto y el desvío de recursos públicos, al tiempo que responsabilizó al partido gobernante de haber permitido una red de corrupción.

PAN vincula a hijos de López Obrador con presuntos negocios

Durante sus declaraciones, Marcelo Torres afirmó que Andrés Manuel López Beltrán, también conocido como "Andy" y Gonzalo López Beltrán han sido objeto de señalamientos por supuestamente participar en negocios que, dijo, representaron beneficios económicos para personas cercanas al círculo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El legislador aseguró que esos presuntos beneficios habrían significado un costo para las finanzas públicas y criticó que, a su juicio, las autoridades no hayan respondido a los cuestionamientos.

Además, sostuvo que existen familias que hoy viven de luto por hechos que relacionó con distintos casos de corrupción y con la actuación del crimen organizado, aunque no presentó nuevas pruebas durante su posicionamiento.

"Han beneficiado a sus amigos y a sus parientes, pero han cobrado vidas; esas vidas son familias rotas", expresó el diputado al reiterar sus críticas contra Morena.

El caso del huachicol fiscal mantiene bajo la lupa a exfuncionarios de Aduanas

El presunto esquema de huachicol fiscal también ha puesto atención sobre quienes encabezaron el sistema aduanero durante el sexenio pasado. Entre ellos figuran Ricardo Peralta, Ricardo Ahued y Horacio Duarte, quienes dirigieron las aduanas en distintos momentos de la administración federal.

Posteriormente se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), encabezada primero por Rafael Marín Mollinedo y después por el general retirado André Foullon. De acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue durante ese periodo cuando presuntamente ingresaron al país embarques de combustible que habrían formado parte de operaciones de huachicol fiscal.

En este contexto también han sido señalados otros exfuncionarios, como Alex Tonatiuh Márquez, exdirector de Investigación Aduanera, quien dejó el cargo en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito. Asimismo, Carlos "N", funcionario de la ANAM, fue detenido en Estados Unidos acusado de presuntos vínculos con delincuencia organizada.