¿Qué dijo la presidente Sheinbaum hoy martes 30 de junio? Resumen EN VIVO
Aquí te traemos el resumen completamente en vivo de la mañanera de la presidenta hoy martes 30 de junio; entérate antes que nadie del reporte de Palacio Nacional.
Como cada mañana, la administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del Gobierno de México.
¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 30 de junio de 2026?
La presidente pregunta a los reporteros sobre el resultado que esperan para el partido de México-Ecuador. Dice que hoy sí saldrá a ver el partido, pero avisará más tarde a dónde, porque está entre dos alcaldías y acudirá con Clara Brugada.
David Kershenobich, secretario de Salud, inicia con el tema del VIH y el compromiso para eliminar el VIH para el 2030. Para eso se necesitan avances en el diagnóstico, tratamiento y atención.
Sobre medicamentos caducados en el hospital infantil de México, el exdirector hizo denuncias. El secretario de Salud respondió que se caducaron en un periodo de varios años. Al llegar a la dirección, el nuevo director hizo una investigación que está en proceso. Explicó que son medicamentos, dispositivos, material de curación. Se revisó el almacén en el 2023-2024 y los medicamentos en la lista son de varios años, se investiga cómo se fueron acumulando. Dice que prefiere no mencionar a las personas que están siendo investigadas por la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción.