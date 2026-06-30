¿Qué dijo la presidente Sheinbaum hoy martes 30 de junio? Resumen EN VIVO

Como cada mañana, la administración federal abrió las puertas de Palacio Nacional para dar seguimiento a los asuntos prioritarios de la agenda nacional y desglosar las acciones en marcha del Gobierno de México.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 30 de junio de 2026?

La presidente pregunta a los reporteros sobre el resultado que esperan para el partido de México-Ecuador. Dice que hoy sí saldrá a ver el partido, pero avisará más tarde a dónde, porque está entre dos alcaldías y acudirá con Clara Brugada.

David Kershenobich, secretario de Salud, inicia con el tema del VIH y el compromiso para eliminar el VIH para el 2030. Para eso se necesitan avances en el diagnóstico, tratamiento y atención.

Sobre medicamentos caducados en el hospital infantil de México, el exdirector hizo denuncias. El secretario de Salud respondió que se caducaron en un periodo de varios años. Al llegar a la dirección, el nuevo director hizo una investigación que está en proceso. Explicó que son medicamentos, dispositivos, material de curación. Se revisó el almacén en el 2023-2024 y los medicamentos en la lista son de varios años, se investiga cómo se fueron acumulando. Dice que prefiere no mencionar a las personas que están siendo investigadas por la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción.