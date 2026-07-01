Hoy No Circula opera con multas este miércoles: autos y placas que descansan el 1 de julio

¡Ojo con las multas! El programa Hoy No Circula se mantiene activo este miércoles 1 de julio de 2026, marcando el primer día del mes con restricciones normales para la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Así aplicará el programa en las 16 alcaldías de la capital y municipios mexiquenses ¿Qué automóviles deberán quedarse en casa?

¿Cómo quedó el Hoy No Circula el 1 de julio de 2026?

Con el fin de reducir la contaminación, el programa estableció los autos que deben suspender su circulación en un horario específico, según el color del engomado y la terminación de su placa.

Para evitar sanciones, es clave que revises si tu automóvil tiene las siguientes características:



Color de engomado rojo

Placas que terminen en 3 y 4

Holograma 1

Holograma 2

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

Para buena suerte de algunos, si tu auto cumple con estas especificaciones, podrás quedar exento del Hoy No Circula. Es decir, podrás circular todos los días por la capital, siempre y cuando no se active la Fase de Contingencia Ambiental.



Holograma 0 y 00

Además, el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX incluye también:



Vehículos de emergencia

Autos dedicados al transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa y matrícula

Autos con pase turístico

Las restricciones vehiculares se aplican, sin excepción, para los conductores en la CDMX y el Edomex en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¡Ojo! Si no respetas el programa, podrías recibir una multa de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a una sanción de entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Esto con base en el Reglamento de Tránsito. En el Estado de México, la multa por incumplir esta medida es de 20 UMAs, por lo que el monto asciende a 2 mil 346 pesos.

¿Qué autos deben verificar en julio en la CDMX?

Si tienes un auto con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6, durante julio y agosto te toca realizar la verificación vehicular en la CDMX.

Después seguirán los vehículos con engomado rosa (7 y 8), rojo (3 y 4), verde (1 y 2) y azul (9 y 0), conforme al calendario del segundo semestre.

Antes de acudir al verificentro, revisa que tu vehículo no tenga adeudos por tenencia, multas de tránsito, sanciones ambientales o fotocívicas, ya que estos pendientes pueden impedir que completes el trámite.