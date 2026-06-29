Arrancan las restricciones; activan Hoy No Circula este lunes 29 de junio: estos autos no podrán salir

Si este lunes 30 de junio tienes pensado utilizar tu automóvil para trasladarte por la Ciudad de México o el Estado de México, lo primero que debes revisar es cómo operará el programa Hoy No Circula; dependiendo del color del engomado, la terminación de las placas y el holograma de verificación, algunos vehículos deberán permanecer fuera de circulación durante gran parte del día.

La medida ambiental se aplicará en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Estado de México donde opera el programa; antes de salir de casa conviene verificar si tu vehículo puede circular, ya que incumplir con la restricción puede derivar en una multa.

¿Qué autos no circulan este lunes 30 de junio?

Para este lunes deberán suspender su circulación los vehículos con:



Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma 1 y 2.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿TE TOCA VERIFICAR? ACTUALIZAN EL CALENDARIO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR EN EDOMEX PARA 2026

Es importante que recordar que, durante el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, la restricción aplica desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos al programa. Entre las unidades exentas se encuentran:



Vehículos con holograma 00 y 0.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos destinados a servicios de emergencia y algunos autorizados por la normatividad ambiental.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Las autoridades recuerdan que conducir cuando el vehículo tiene restricción puede generar una sanción económica, además de otras medidas previstas en el Reglamento de Tránsito; por ello, revisar el calendario antes de salir puede evitar gastos innecesarios y contratiempos.

¿Hay Doble Hoy No Circula este lunes?

Hasta el momento no se ha anunciado una contingencia ambiental que modifique la operación habitual del programa, en caso de que las condiciones de la calidad del aire cambien durante el día, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) será la encargada de informar si se activa el Doble Hoy No Circula y qué vehículos adicionales deberán suspender su circulación.

Antes de iniciar tu recorrido, vale la pena consultar las actualizaciones oficiales; un par de minutos de revisión pueden evitar multas, retrasos y cambios inesperados en tu trayecto.