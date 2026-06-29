¿De qué trató la mañanera de la presidente Sheinbaum de hoy lunes 29 de junio?

El encuentro de este lunes sirvió para poner bajo la lupa el comportamiento de la inflación en la canasta básica y amarrar el último corte de caja del mes en materia de distribución de combustibles. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, los encargados del sector económico mostraron cuáles estados mantienen las tarifas más estables antes de abrir el micrófono a una prensa que llegó lista para presionar con los temas de la agenda política del fin de semana. En Azteca Noticias te desglosamos lo más importante de la jornada.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 29 de junio de 2026?

Toma la palabra Iván Escalante, titular de la Profeco, quien da el reporte de quién es quién en el envío de dinero y en precio de la gasolina.