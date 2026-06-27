¿Te toca caminar? Así queda el Hoy No Circula este sábado

¿Hoy te toca salir con carro, bici o te toca caminar? Consulta cómo aplica el Hoy No Circula hoy sábado 27 de junio en las calles de la Ciudad de México (CDMX) y de los municipios del Estado de México (Edomex). ¡Qué no te multen ni se lleven tu carro al corralón!

¿Qué vehículos no pueden salir de casa este sábado?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el quinto sábado de cada mes descansan los vehículos con holograma 2.

Los autos con holograma 0 y 00 sí pueden circular con normalidad, además de los vehículos con holograma 1, automóviles conducidos por personas con discapacidad y con acreditación correspondiente, autos eléctricos e híbridos, transporte público, vehículos de emergencia, motocicletas y vehículos con placas foráneas. La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

¿Con cuánto me pueden multar si no cumplo con el Hoy No Circula?

Las personas que no respeten las restricciones del programa pueden verse afectadas con multas que van desde los 2 mil 262 pesos a los 3 mil 394 pesos, pero ojo, porque esto depende de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además de la multota, los elementos de tránsito pueden mandar tu vehículo al corralón, lo que implica otros gastos por arrastre y estancia.

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula?

Estos vehículos pueden circular en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México y en las 16 alcaldías de la CDMX.



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Ecatepec

Huixquilucan

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Hoy No Circula: por qué descansa los domingos y cuándo puede aplicarse

El Hoy No Circula no es una regla fija todos los días: los domingos, por lo general, los autos descansan porque baja considerablemente el flujo vehicular en la zona metropolitana.

Existen casos en donde se pueden activarse restricciones incluso en fin de semana, por lo que es importante consultar en qué momentos puede verse afectados los vehículos.