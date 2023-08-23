Harold, la tormenta tropical llega a Padre Island, Texas

Miles de hogares y negocios en la ciudad de Corpus Christi, en el sur de Texas, se quedaron sin electricidad el martes después de que la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes en el estado tocara tierra, trayendo fuertes vientos, lluvias y temperaturas más frescas después de meses de clima cálido y seco.

La tormenta tropical Harold, que nunca alcanzó la categoría de huracán, tocó tierra alrededor de las 10 a.m. cerca de la Isla del Padre Sur, en la costa del Golfo de Texas, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El metorólogo Joshua Schroeder, dijo que hay "focos de fuertes lluvias", de 5 a 10 centímetros y en áreas aisladas se prevén hasta 15 centímetros. Añadió que el sur de Texas ha estado muy seco, por lo que la "lluvia será beneficiosa".

Ya van los aguaceros a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Es la tormenta #Harold que se formó en el Golfo. Hay alerta por las fuertes lluvias en el sur de Texas. Precaución para el Valle del Río Grande.

pic.twitter.com/pft2Tw4ywK — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) August 22, 2023

Las condiciones secas han prevalecido en el sur de Texas durante meses, y en algunas áreas durante años, según Cory Mottice, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Corpus Christi.

Corpus Christi ha recibido alrededor de 7,5 centímetros de lluvia hasta ahora y ha estado en sequía casi dos meses, dijo Mottice, refiriéndose a datos del U.S. Drought Monitor. En el condado Webb, que incluye la ciudad de Laredo y que lleva dos años de sequía, cayeron alrededor de 6 milímetros de lluvia, indicó.

Afectaciones en Texas por tormenta tropical

La tormenta dejó sin electricidad a unos 11 mil clientes en la ciudad de unas 300 mil habitantes ubicada a unos 250 kilómetros al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, y los clientes en Laredo, Aransas Pass, Port Lavaca y San Benito también sufrieron apagones. La compañía eléctrica desplegó unos mil 500 trabajadores en todo el sur de Texas para reparar las líneas de servicio.

La lluvia y la nubosidad de Harold también dieron un ligero respiro al sofocante calor. En Brownsville y otros lugares de Rio Grande Valley, las temperaturas han superado los 38 grados centígrados durante 22 días consecutivos. Pero se espera que esto termine, al menos temporalmente, con temperaturas más cercanas a los 32 °C durante el resto de la semana.