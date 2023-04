¿Harry Styles como el príncipe Eric ? El cantante pudo participar en La Sirenita?

Los fanáticos de Harry Styles se cuestionaron en redes sociales por qué el cantante no interpretó al Príncipe Eric en la versión live action de La Sirenita, clásico que despegó en el mundo de Disney durante 1989.

El intérprete de As It Was pudo formar parte del elenco; sin embargo, el director del filme Rob Marshall, dio a conocer los motivos por los que no logró estar en las grabaciones, en lo que hubiera sido un deleite para todos los seguidores del ex One Direction.

Harry Styles, ¿por qué rechazó ser el príncipe Eric en “La Sirenita”?

Rob Marshall catalogó a Harry Styles como un tipo encantador, pero lamentó que el casting no se haya llevado a cabo por los distintos deseos que tenía respecto al tipo de papel que quería interpretar.

“Nos reunimos con él. Era encantador. Qué tipo tan maravilloso (...) Pero al final del día, realmente sentía que quería salir y hacer las películas que terminó haciendo que eran algo más oscuros”, dijo Rob Marshall.

Agregó que el tiempo le dio la razón, pues posteriormente participó en una serie de películas con un perfil más oscuro.

¿En qué películas participó Harry Styles?

Dunquerque (2017)

Dirigido por Christopher Nolan, Styles le dio vida al soldado Alex; la película se basa en miles de solados ingleses que quedaron atrapados en la playa de Dunquerque rodeados por los enemigos en los eventos de la Segunda Guerra Mundial.



Eternals (2021)

El film de Marvel fue estrenado en 2021. Con un elenco lleno de estrellas como Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harrington y Gemma Chan entre otros, Styles aparece en el final de la película, en las tan esperadas escenas post créditos clásicas de Marvel. Allí intercambia unas líneas con el personaje de Jolie y asume el rol de Eros; podría formar parte de la segunda película.



No te preocupes cariño (2022)

Este film más reciente de Styles, dirigido por OIivia Wilde está ambientada en los años 50, y recrea la vida de Alice (interpretada por Florence Pugh) y Jack (Styles).



My policeman (2022)

Película más reciente de Styles en la que comparte cartel junto a Emma Corrin (The Crown). Styles le da vida a Tom un policía en la década del 50. Este amor en ese momento prohibido, donde la homosexualidad era penada con cárcel.

“La Sirenita”: ¿Cuándo se estrena el Live Action?

La fecha de estreno de “La Sirenita” ya está disponible y será el próximo 26 de mayo del 2023 cuando llegue a la pantalla grande para que todos los amantes del mundo de Disney.

‘La Sirenita’ se rodó principalmente en la isla italiana de Cerdeña y sufrió retrasos por la pandemia. Como la propia Halle Bailey aseguró en Twitter tras finalizar el rodaje, ha sido un proceso de casi cuatro años.

¿Quién interpretará al Príncipe Eric en la película de “La Sirenita”?

El actor británico, Jonah Hauer-King le ganó el lugar a Harry Styles y será quien le dé vida al Príncipe Eric en La Sirenita; entre sus logros participó en la serie PBS Little Women y en la película Mis huellas a casa.

“Las palabras salen de la página, de repente están en su boca, y suena verdadero y real. Le crees a la persona”, dijo el director de la película al contar las razones por las que eligió el joven Hauer-King