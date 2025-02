¿Hasta cuándo se verá la alineación planetaria en México? Fechas exactas por países

Una alineación planetaria extremadamente particular tiene lugar hoy viernes 28 de febrero de 2025. No te la pierdas, ya que se trata de un evento astronómico que no volverá a suceder en esta década.

En Fuerza Informativa Azteca te detallamos las fechas y horarios clave para presenciar la alineación de planetas 2025 en México y el mundo. Guía completa con los mejores lugares para disfrutar de este espectáculo astronómico.

Fechas para ver la alineación planetaria 2025 por país

¡Es hoy, es hoy! Este viernes 28 de febrero de 2025, justo después del atardecer, siete planetas se alinearán en el cielo en un peculiar evento que podrás disfrutar sin la necesidad de equipo sofisticado. Saturno, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano, Júpiter y Marte, son los planetas que se alinearán en el cielo

Cabe decir que Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, serán visibles a simple vista, y para que puedas observar a Urano y Neptuno, deberás conseguirte unos binoculares o hasta un pequeño telescopio.

La alineación planetaria 2025 será visible en prácticamente todo el mundo, pero hay fechas en las que se podrá lograr una mejor observación y esto depende de nuestra a ubicación. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos la lista completa de ciudades, en donde se verá mucho mejor el desfile planetario 2025, según la plataforma Star Walk.

Berlín ( Alemania ): 2 de marzo



): 2 de marzo Londres ( Gran Bretaña ): 2 de marzo



): 2 de marzo Mumbai ( India ): 3 de marzo



): 3 de marzo Beijing ( China ): 3 de marzo



): 3 de marzo Sídney ( Australia ): 3 de marzo



): 3 de marzo São Paulo (Brasil): 4 de marzo.

Alineación planetaria 2025 en América

Estados Unidos: Atardecer del 28 de febrero de 2025

Argentina: Atardecer del 28 de febrero de 2025

Colombia: Atardecer del 28 de febrero de 2025.

Alineación planetaria

¿A qué dirección ver en el cielo para encontrar la alineación planetaria?

Para que puedas encontrar la alineación planetaria 2025, debes mirar hacia el cielo justo después del atardecer de hoy 28 de febrero de 2025. Cabe decir que los planetas aparecerán en un arco de este a oeste. En FIA te damos algunos consejos para que puedas ver mejor esta alineación de planetas.

Busca un lugar oscuro

Aléjate de las luces de la ciudad para que puedas ver los planetas con una mayor claridad.



Aléjate de las luces de la ciudad para que puedas ver los planetas con una mayor claridad. Acostúmbrate a la oscuridad

Espera a que tus ojos se acostumbren a la oscuridad, esto puede tardar unos 30 minutos.



Espera a que tus ojos se acostumbren a la oscuridad, esto puede tardar unos 30 minutos. Mira hacia el oeste

Los planetas más cercanos al horizonte serán los primeros en aparecer.



Los planetas más cercanos al serán los primeros en aparecer. Usa una aplicación de astronomía

Utiliza una aplicación de astronomía o si eres más profesional, un mapa estelar, ya que esto te ayudará a identificar los planetas.



Utiliza una aplicación de astronomía o si eres más profesional, un mapa estelar, ya que esto te ayudará a identificar los planetas. Usa binoculares o telescopio

Utiliza binoculares o un telescopio menor, ya que esto te permitirá ver los planetas con un mayor detalle.

¿Cuándo será la siguiente alineación de planetas?

Después de la alineación planetaria de hoy 28 de febrero de 2025, se esperan otros eventos astronómicos; aquí te dejamos las próximas alineaciones planetarias:



10 de agosto de 2025 : Alineación de Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno.



: Alineación de Mercurio, Júpiter, Venus, Urano, Neptuno y Saturno. 17 de abril de 2025: Alineación de Neptuno, Mercurio, Saturno y Venus.

Cabe decir que se trata de eventos astronómicos que ofrecen oportunidades adicionales para la observación astronómica, además de la apreciación de fenómenos celestes únicos.