En Hawái siguen sin comprender cómo un huracán que ni siquiera los impactó directamente, haya podido alimentar de tal manera las llamas de unos incendios forestales que devoran la isla.

En las últimas 48 horas el común denominador es el aumento en la cifra de muertos.

En un principio se hablaba sobre 6 vidas perdidas; hoy los decesos se cuentan por varias decenas: La cifra de muertos ya supera los 80 y los habitantes afirman que todo se debe a un mal manejo de la crisis de parte de las autoridades.

El infierno hawaiano ya es considerado el segundo incendio más devastador de los últimos 100 años; sólo superado por el llamado Calfire que en el 2018 mató a 85 personas en California.

Josh Green / Gobernador de Hawái:

“Estamos viendo la pérdida de vidas aquí. como ustedes saben, el número ha ido en aumento y vamos a seguir viendo la pérdida de vidas.”

El incendio se convirtió ya en un punto de inflexión. El paraíso parece herido de muerte. Hay cientos de casas destruidas, caminos completamente intransitables. Los servicios básicos catalogados como un mero recuerdo.

“Aquí está el desafío. no hay electricidad, no hay internet, no hay cobertura de radio.” afirmó John Pelletier, el jefe de la policía de Maui.

Son miles de personas refugiadas en los albergues, quienes perdieron prácticamente todo en las llamas.



Son miles de personas refugiadas en los albergues, quienes perdieron prácticamente todo en las llamas.

Los bomberos aseguran que la mayor parte del incendio está bajo control, pero la mala noticia es que, una vez extinto, comenzará el…

Infierno hawaiano es de los peores en un siglo

Las autoridades han rescatado a más de medio centenar de personas que para escapar del fuego se lanzaron al mar. Hay miles de personas refugiadas en los albergues.

Muchas huyeron de sus hogares por mera precaución, a otras las llamas ya les quitaron casi todo; su nombre aparecerá en la lista de damnificados y sus bienes engrosarán la cifra de pérdidas materiales.

“Esta es la primera vez que regresamos y nos enteramos que nuestra casa se quemó. Realmente no hemos sabido nada en los últimos días porque no hay información”., aseguró Julie Lundy, cuya familia quedó damnificada a causa del incendio.

Hawái se mantiene bajo estado de emergencia, Maui está destruida.

Los bomberos aseguran que la mayor parte del incendio está bajo control.

La mala noticia es que cuando lo hayan logrado extinguir comenzará el recuento de las lesiones y una reconstrucción millonaria que por más recursos disponibles.

No logrará reponer todo eso que una vez perdido... es imposible recuperar.