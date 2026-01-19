EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este lunes 19 de enero
Sigue el minuto a minuto del tráfico en carreteras de México hoy lunes 19 de enero. Reporte de bloqueos, accidentes, manifestaciones y cierres en la México-Puebla, México-Querétaro, Arco Norte y más.
Antes de salir a carretera, consulta el reporte actualizado sobre el estado de las autopistas y carreteras federales de México. Este lunes 19 de enero, automovilistas y transportistas enfrentan diversos retos de movilidad debido a obras de mantenimiento, accidentes viales, manifestaciones o cierres parciales reportados por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras.
En este minuto a minuto, te informamos en tiempo real sobre bloqueos hoy, carga vehicular y vías alternas en las principales salidas de la CDMX (México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca y México-Toluca), así como en el Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense.
¿Hay bloqueos en carreteras hoy lunes 19 de enero? Cierres y tráfico en autopistas de México
Se restablece circulación en la Cuernavaca-Acapulco y Chamapa Lechería
Atención: Se restablece la circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.
De igual forma, circulación restablecida en la Autopista Chamapa - Lechería, km 12, dirección Lechería. El accidente ha sido atendido.
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) January 19, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢— CAPUFE (@CAPUFE) January 19, 2026
Autopista Chamapa - Lechería, km 12, dirección Lechería. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️
Libramiento Amecameca - Nepantla tiene cierre parcial
Cierres en el libramiento Amecameca - Nepantla, km 47, dirección Nepantla. Reducción de carriles por atención de volcadura de tracto camión tipo pipa.
Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación por maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada.
☑️ ACTUALIZACIÓN.— CAPUFE (@CAPUFE) January 19, 2026
Libramiento Amecameca - Nepantla, km 47, dirección Nepantla. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación por maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada. Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Afectaciones en la Querétaro-San Luis
#TomePrecauciones en #Querétaro se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 011+950 de la carretera Querétaro - San Luis Potosí. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/cQ9xHtEFVG— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 19, 2026
Cierre parcial en la Autopista Córdoba - Veracruz
CAPUFE informa: Cierre parcial en la Autopista Córdoba - Veracruz, km 89, dirección Córdoba. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con precaución.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) January 19, 2026
Autopista Córdoba - Veracruz, km 89, dirección Córdoba. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con precaución.