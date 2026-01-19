Logo Inklusion Sitio accesible
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este lunes 19 de enero

Sigue el minuto a minuto del tráfico en carreteras de México hoy lunes 19 de enero. Reporte de bloqueos, accidentes, manifestaciones y cierres en la México-Puebla, México-Querétaro, Arco Norte y más.

Escrito por:  Carlos Alberto Pérez

Antes de salir a carretera, consulta el reporte actualizado sobre el estado de las autopistas y carreteras federales de México. Este lunes 19 de enero, automovilistas y transportistas enfrentan diversos retos de movilidad debido a obras de mantenimiento, accidentes viales, manifestaciones o cierres parciales reportados por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras.

En este minuto a minuto, te informamos en tiempo real sobre bloqueos hoy, carga vehicular y vías alternas en las principales salidas de la CDMX (México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca y México-Toluca), así como en el Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense.

¿Hay bloqueos en carreteras hoy lunes 19 de enero? Cierres y tráfico en autopistas de México

Se restablece circulación en la Cuernavaca-Acapulco y Chamapa Lechería

Atención: Se restablece la circulación en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 98, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

De igual forma, circulación restablecida en la Autopista Chamapa - Lechería, km 12, dirección Lechería. El accidente ha sido atendido.

Libramiento Amecameca - Nepantla tiene cierre parcial

Cierres en el libramiento Amecameca - Nepantla, km 47, dirección Nepantla. Reducción de carriles por atención de volcadura de tracto camión tipo pipa.

Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación por maniobras de grúa para el retiro de la unidad siniestrada.

Afectaciones en la Querétaro-San Luis

Cierre parcial en la Autopista Córdoba - Veracruz

CAPUFE informa: Cierre parcial en la Autopista Córdoba - Veracruz, km 89, dirección Córdoba. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada). Maneja con precaución.

Notas