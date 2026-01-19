EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este lunes 19 de enero

Antes de salir a carretera, consulta el reporte actualizado sobre el estado de las autopistas y carreteras federales de México. Este lunes 19 de enero, automovilistas y transportistas enfrentan diversos retos de movilidad debido a obras de mantenimiento, accidentes viales, manifestaciones o cierres parciales reportados por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras.

En este minuto a minuto, te informamos en tiempo real sobre bloqueos hoy, carga vehicular y vías alternas en las principales salidas de la CDMX (México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Querétaro, México-Pachuca y México-Toluca), así como en el Arco Norte y el Circuito Exterior Mexiquense.