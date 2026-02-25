¡Llega el último puente del mes! Alumnos que no tendrán clases el viernes 27 de febrero 2026

El próximo viernes 27 de febrero 2026 miles de estudiantes disfrutarán del último puente del mes, marcando un respiro en las actividades académicas antes de comenzar un nuevo mes, pero ¿qué alumnos disfrutarán de tres días de descanso?

¿Qué alumnos no tendrán clases este viernes 27 de febrero 2026?

¿Estás en la lista? La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que la suspensión de labores académicas para este viernes 27 de febrero 2026 , sólo aplica para los estudiantes de educación básica .

Estos son los niveles educativos que NO tendrán clases este viernes:



Preescolares: TODOS los grados.

Primaria: De 1° a 6° grado.

Secundaria: Modalidades secundarias generales, técnicas y telesecundarias.

La suspensión de clases aplica para las escuelas públicas y escuelas privadas que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero 2026?|CALENDARIO SEP

¿Por qué no hay clases el viernes 27 de febrero 2026?

La suspensión de clases se debe a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los maestros y personal administrativo deberán acudir a los planteles para evaluar el aprovechamiento académico.

¿El viernes hay clases en las preparatorias y universidades?

Explica que la UNAM, el IPN y las preparatorias suelen regirse por calendarios distintos, por lo que ellos normalmente sí tienen actividades, a menos que sus sindicatos o calendarios internos marquen lo contrario.

Estos son los próximos puentes del ciclo escolar 2025-2026

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comparte los fines de semana largos para el ciclo escolar 2025-2026, pero ¿cuáles son?



Lunes 16 de marzo: Puente por el Natalicio de Benito Juárez, el cual se recorre del 21 de marzo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

Por otro lado, los puentes por el Consejo Técnico Escolar son los siguientes:



27 de marzo.

29 de mayo-

27 de junio-

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

El calendario de la SEP indica que las vacaciones de Semana Santa 2026 serán desde el lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, por lo que las y los estudiantes regresarán a las aulas para el lunes 13 de abril.

Por otro, las vacaciones de verano 2026, darán inicio el 15 de julio de este mismo año, finalizando el ciclo escolar 2025-2026.