Un informe del Centro para el Estudio de la Democracia con sede en Bulgaria, expuesto ante la Casa Blanca por Martín Vladimirov, reveló que entre 2022 y 2024 el 60% de las armas incautadas a las organizaciones criminales en territorio mexicano eran de fabricación rusa. Esta penetración de armamento militar se expuso en febrero de 2026 tras el deceso del líder del CJNG, “El Mencho”, momento en que las autoridades decomisaron lanzacohetes RPG y dispositivos bélicos dentro de un arsenal que incluía minas terrestres y drones operados por 400 sicarios.

En México, tres nombres resaltan: la detención en Mexicali de Anton Petrov Kulkini en 2018 por dar asesoramiento técnico al Cártel de Sinaloa, o el caso de Vladimir Lyubishin padre e hijo, cuya defensa penal en Hungría fue financiada por una fundación estatal rusa antes de que se les retiraran los cargos en Moscú, donde la estrategia geopolítica es usar la región como base operativa y debilitar la presencia de Estados Unidos.