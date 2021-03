Hay mucho amarillismo sobre las vacunas Covid-19, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se han desperdiciado y no han llegado en mal estado las vacunas contra Covid-19 como se denunció en Nuevo León y otros estados de la República, por lo que llamó a la población a que no se dejen manipular por el amarillismo de los medios.

Al ser cuestionado sobre las vacunas que fueron devueltas por la Secretaría de Salud de Nuevo León, el jefe del Ejecutivo aseguró que se pensó que las dosis no tenían la refrigeración suficiente; sin embargo, se realizaron pruebas y resultó que no había ningún problema y se aplicaron.

“No hubo ningún desperdicio, ni llegaron en mal estado las vacunas, aprovecho también para hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular, no fue así”, dijo el presidente López Obardor al agregar que en la conferencia vespertina, la Secretaría de Salud daría más información.

Sin que nadie le preguntara al respecto, el presidente López Obrador también habló del caso de una mujer que murió en Hidalgo, supuestamente despupés de que le aplicaron la vacuna contra Covid-19.

“Ayer también hubo un caso lamentable en Hidalgo de una señora que falleció, después de que se le aplicó la vacuna y de inmediato se relacionó el tema con la vacuna. Ya se están haciendo todos los estudios con especialistas y al parecer no hay relación entre la vacuna y el lamentable fallecimiento de la señora; sin embargo, le dan vuelo en los medios. Yo creo que nunca había habido tanto amarillismo en los medios como ahora, por eso me veo en la necesidad de hacer un llamamiento, convocar a la gente para que no se deje engañar, que lo que lea, lo vea con reserva y lo que escuche en la radio y lo que ve en la televisión, porque hay muchas noticias falsas”.

AMLO asistirá a la Bancaria y a las Islas Marías

Al inicio de su conferencia, el presidente López Obrador dijo que esta mañana participará en la Convención Bancaria y después viajará a Sinaloa en un gira por ese estado, donde visitará Culiacán y Mazatlán.

Mientras que mañana sábado, el jefe del Ejecutivo visitará las Islas Marías para valorar el trabajo que se ha hecho de rehabilitación de la Isla Madre y el domingo acabará su gira en Jalisco.

