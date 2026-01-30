Descubren un “gemelo” de la Tierra: HD 137010 b viviría en un invierno eterno

A más de siete años de su retiro, el Telescopio Espacial Kepler de la NASA sigue revelando secretos ocultos en la inmensidad del cosmos. Entre los datos que dejó como legado, científicos han identificado ahora un nuevo y prometedor candidato: HD 137010 b, un posible planeta rocoso, ligeramente más grande que la Tierra, que orbita una estrella similar al Sol a unos 146 años luz de distancia.

¿Qué es el HD 137010 b?

El hallazgo resulta especialmente interesante porque este mundo podría tener un período orbital cercano al terrestre, de aproximadamente un año.

Además, se ubicaría en el límite exterior de la llamada “zona habitable” de su estrella, esa franja donde, bajo condiciones adecuadas, podría existir agua líquida en la superficie.

De confirmarse, sería el primer exoplaneta con características similares a la Tierra que, desde nuestra perspectiva, transita frente a una estrella parecida al Sol lo suficientemente cercana y brillante como para permitir estudios de seguimiento detallados.

¿Cómo es el "candidato" a la Tierra?

De acuerdo con la NASA , aunque la estrella HD 137010 pertenece a un tipo similar al nuestro, es más fría y tenue. Como consecuencia, el planeta recibiría menos de un tercio de la luz y el calor que la Tierra obtiene del Sol.

Las estimaciones apuntan a que su temperatura superficial no superaría los -90 grados Fahrenheit (-68 °C), incluso más baja que el promedio de Marte , que ronda los -85 grados Fahrenheit (-65 °C). Esto abre la posibilidad de que se trate de un mundo perpetuamente congelado.

Por ahora, HD 137010 b sigue siendo un “candidato”. Su detección proviene de un solo tránsito registrado durante la misión K2 de Kepler: un leve eclipse que duró unas 10 horas.

Aunque los investigadores pudieron estimar su órbita comparando ese evento con modelos del sistema, será necesario observar tránsitos repetidos para confirmar su existencia.