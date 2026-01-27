¿Infierno en la Tierra? Ola de calor cercana a los 50 grados dispara alertas por incendios en Australia

Una extrema ola de calor azota al sudeste de Australia provocando temperaturas récord, evacuaciones obligatorias, además de un aumento crítico de la amenaza de incendios forestales en el estado de Victoria, informó el Bureau of Meteorology (BoM) y confirmaron varias agencias meteorológicas australianas.

En localidades rurales como Walpeup y Hopetoun, las temperaturas alcanzaron 48.9 grados Celsius, superando el récord estatal de 48.8 grados establecido durante la devastadora ola de calor que se registró en 2009. Cabe decir que esta marca histórica se suma a una ola de calor que ya ha batido múltiples récords, además de que mantiene bajo presión a las comunidades, los servicios de emergencia y las autoridades climáticas.

¿Qué está provocando esta ola de calor récord en Australia?

El Bureau of Meteorology explicó que una masa de aire caliente y estacionaria es la principal responsable de las condiciones extremas, con cielos despejados y vientos secos que han elevado las temperaturas en vastas zonas del sudeste del país, incluidas partes de Victoria, Nuevo Gales del Sur y Australia Meridional.

Los meteorólogos también advirtieron que esta onda de calor podría prolongarse varios días, con pronósticos que sugieren que las temperaturas cerca de 49 grados Celsius o superiores, podrían persistir en algunas regiones antes de que un frente frío llegue al sur del país.

Severe Weather Update: Latest on the heat and dangerous fire weather.



Video current: 1:30pm AEDT 27 January 2026.



Latest forecasts and warnings: https://t.co/4W35o8iFmh or the BOM Weather app. pic.twitter.com/j8vyXhbwq2 — Bureau of Meteorology, Australia (@BOM_au) January 27, 2026

Ola de calor en Australia: riesgos asociados al calor extremo

El calor abrasador eleva el riesgo de incendios forestales a niveles extremos. En Victoria, varios incendios grandes, especialmente en la región de Otways, en donde se han superado las líneas de contención, obligando a las autoridades a emitir órdenes de evacuación para más de mil 100 propiedades en zonas rurales y boscosas.

Las autoridades locales han activado prohibiciones de fuego total en todo el estado de Victoria y advierten que el aumento de viento y el ambiente seco pueden hacer que los incendios se propaguen rápidamente, poniendo en riesgo vidas y propiedades.

Además, la salud pública está en alerta máxima, con funcionarios advirtiendo sobre los riesgos de golpe de calor, deshidratación y complicaciones respiratorias, especialmente entre personas mayores, niños y poblaciones vulnerables.

♨️Heatwave warnings across Australia:



Tuesday brought sweltering 110–115°F+ (43–46°C) highs, ~17°C (30°F) above average for this time of year.



The Climate Shift Index shows heat this extreme would be rare, if not nearly impossible, without human-caused climate change. pic.twitter.com/OEtO1kNGlu — Climate Central (@ClimateCentral) January 27, 2026

Temperaturas extremas en el Australian Open 2026

Miles de residentes en zonas rurales abandonaron sus hogares por precaución y se han establecido centros de evacuación y asistencia. Las ciudades como Melbourne también han registrado temperaturas extremas, impulsando protocolos de calor extremo en eventos importantes como el Australian Open , donde espectadores y atletas han tenido que adaptarse a condiciones de calor severo.

Renata Zarazua reminding everyone that sunbaking in Australia isnt always a great idea….

Surely didn’t get this in Hobart though..? ☀️☀️ pic.twitter.com/CSfE08Y55e — The Tennis Site (@TheTennisSite) January 13, 2026

La ola de calor de enero de 2026 será recordada como una de las más intensas de la historia de Australia, con impactos climáticos, sociales y ambientales de gran alcance. Ante este fenómeno, surge una pregunta esencial: ¿están las comunidades y los gobiernos preparados para afrontar eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes?