Despiden a Heidi, pequeña que murió por bala perdida en Nuevo Laredo

Familiares, amigos y vecinis, dieron el último adiós a Heidi Mariana, la pequeña de cinco años que perdió la vida en los brazos de su hermano de siete años al recibir una bala perdida en la cabeza, durante un enfrentamiento entre el Ejército mexicano y presuntos delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Luego de una misa celebrada el sábado el cortejo fúnebre de la pequeña pasó por el jardín de niños a donde asistía, posteriormente por su casa.

Despidieron a Heidi Mariana, la menor de preescolar que murió debido al impacto de una bala perdida tras un enfrentamiento entre #militares y civiles en #Tamaulipas.



La madre de la menor llora y exige justicia para Heidi Mariana: “Era mi bebé, ella no hacía nada, la niña no hizo nada malo en esta vida, ella no más vino a darme mucho amor, mucha alegrías y lo pido por mí y por su hermanito que también está sufriendo mucho”.

El cuerpo de Heidi Mariana llegó hasta al Panteón Jardín de Los Ángeles donde descansarán sus restos y desde ahi la despidieron familiares y amigos.

Heidi murió en brazos de su hermano en Nuevo Laredo

La noche del 31 de agosto familiares de Heidi Mariana recibieron la trágica noticia. La menor de cinco años falleció a causa de una bala perdida durante un presunto enfrentamiento entre militares y delincuentes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El último respiro de la pequeña ocurrió en brazos de su hermano de tan solo siete años.

“Yo estaba trabajando y me avisaron que hubo un percance con la niña, y fui al hospital y me encontré con que ya estaba muerta, la persona que la llevaba dice que ella la lleva porque traía un malestar la llevaba a consulta se toparon con los soldados empezaron a tirar balazos a diestra y siniestra tocándole una bala a la niña, quiero que se haga justicia con mi niña”, narró Adriana Rodríguez, abuela de Heidi.

Agregó: “Mi hija es asistente médico y estaba de turno en el hospital, le tocó recibir a su niña”.

La huella de tres impactos de bala quedaron plasmados en el parabrisas y vidrio trasero del vehículo donde heidi era llevada al hospital. La unidad fue asegurada por las autoridades para realizar los peritajes.

Mientras las investigaciones llevan a cabo familiares y amigos protestaron a las afueras del cuartel militar Macario Zamora de Nuevo Laredo.