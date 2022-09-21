Se estrella helicóptero que apagaba incendio en Turquía; hay 2 muertos

Al menos dos muertos dejó un accidente aéreo en Turquía cuando un helicóptero trabajaba para sofocar un incendio forestal y se estrelló, este miércoles.

El incidente ocurrió en la ciudad portuaria de Marmaris, Turquía. El helicóptero formaba parte del grupo de emergencias que intentaba apagar los incendios forestales reportados en la ciudad.

El gobernador de Mugla indicó que el viento soplaba a 14 kilómetros por hora, lo que alimentaba más las llamas en los bosques alrededor del área de Yalancibogaz.

Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı.



2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı.



Başımız sağ olsun pic.twitter.com/zApE7aPSRz — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 21, 2022

En redes sociales circularon algunos videos sobre el accidente en el que chocó el helicóptero, donde se veían columnas de humo denso saliendo de las montañas que rodeaban el mar.

Helicóptero apagaba incendio en Turquía

Quince helicópteros y ocho aviones arrojaban agua sobre el fuego, mientras cientos de efectivos y decenas de camiones cisterna y cañones de agua de la policía trabajaban sobre el terreno para extinguirlo.

El Ministerio del Interior de Turquía dijo en un comunicado que el helicóptero de extinción de incendios se estrelló cerca de la provincia de Cardak, a unos 200 kilómetros (125 millas) del incendio forestal, dejando un saldo de dos muertos y cinco heridos. El helicóptero transportaba a dos turcos y cinco rusos, dijo.

Los incendios forestales del verano pasado, la mayoría de los cuales también ocurrieron cerca de Marmaris, fueron los más intensos registrados en Turquía , dijo un monitor de la atmósfera de la Unión Europea en ese momento, y agregó que el Mediterráneo se había convertido en un punto caliente de incendios forestales.

El gobierno de Turquía fue criticado por su respuesta y preparación inadecuadas para combatir incendios forestales a gran escala, incluida la falta de aviones de extinción de incendios modernos.

