Hermano de Belinda busca diputación federal por Morena

Ignacio Peregrin Schüll, hermano menor de la cantante Belinda, incursionó en la política como candidato a diputado federal por el Distrito XV, correspondiente a la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

‘Nacho’, como se le conoce también al ahora político, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, en donde compartió una fotografía de su candidatura por parte de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, conformada por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), con miras en las elecciones del próximo 6 de junio.

“México te quiere”, fue el mensaje con el que Peregrin acompañó el anuncio de su candidatura.

UNA HERMANA ORGULLOSA

Por su parte, la intérprete de ‘Luz Sin Gravedad’ usó sus redes sociales para felicitar a su hermano menor.

“No sabes lo que me llena de orgullo leer esto. Has estado trabajando tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. ¡Estoy muy orgullosa de ti! Eres un gran hombre, lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo, mi Nachito!”, fue el mensaje que dedicó la estrella a través de sus historias de Instagram.

Previamente, el también empresario de 24 años de edad había dado señales de su incursión en la política con algunos mensajes en redes sociales.

“A los jóvenes nos toca escribir nuestra propia historia”, escribió Peregrin en una publicación de hace unos días.

