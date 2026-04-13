Hernán Bermúdez es vinculado a proceso; seguirá en prisión por peculado

La Fiscalía General del Estado de Tabasco logró la vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, relacionado con el manejo indebido de recursos públicos.

De acuerdo con la autoridad judicial, el Ministerio Público presentó elementos de prueba suficientes para establecer la probable participación del exfuncionario en irregularidades en el uso de dinero público, lo que permitió al juez de control dar paso al inicio formal del proceso penal en su contra.

Prisión preventiva y plazo de investigación: Todo lo que tienes que saber sobre Hernán Bermúdez Requena

Como parte de la resolución, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que Bermúdez Requena permanecerá en reclusión mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso.

Además, se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto la Fiscalía como la defensa podrán recabar más pruebas y fortalecer sus argumentos antes de que el caso avance hacia una posible etapa intermedia.

Posibles sanciones por peculado

El delito de peculado, de acuerdo con el Código Penal aplicable, contempla sanciones que pueden ir de los dos a los catorce años de prisión. A esto se suman multas económicas e inhabilitación para ocupar cargos públicos, dependiendo del monto del daño ocasionado al erario.

Este tipo de delito está vinculado directamente con el desvío o uso indebido de recursos públicos por parte de servidores públicos, lo que lo convierte en una de las faltas más graves dentro de la administración gubernamental.

Se acumulan procesos en contra de Bermudez Requena

Este nuevo proceso penal ocurre apenas diez días después de que el mismo exfuncionario fuera vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada, lo que agrava su situación jurídica y lo coloca en el centro de múltiples investigaciones.

A pesar de la gravedad de los señalamientos y la acumulación de causas penales, hasta el momento no se ha informado sobre acciones legales en contra de otros funcionarios de alto nivel que pudieran estar relacionados con estos hechos

