Juez de Tabasco niega amparo al hijo de Bermúdez Requena para liberar sus cuentas bancarias

Niegan amparo a David Hernán Bermudez Escalada hijo de Hernán Bermúdez Requena, quien se encuentra preso, señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”. Buscaba desbloquear cuentas bancarias. El Juzgado Primero de Distrito, con sede en Tabasco , determinó negar la protección de justicia federal.

El recurso legal tenía como objetivo obtener la protección de la justicia federal para desbloquear cuentas bancarias que fueron congeladas como parte de una investigación financiera.

Sin embargo, tras el análisis del caso, el juzgado determinó no conceder el amparo, por lo que las cuentas permanecerán inmovilizadas conforme a las disposiciones vigentes.

De acuerdo con la información judicial, el congelamiento de las cuentas fue realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), medida que se aplicó en el marco de las indagatorias relacionadas con Hernán Bermúdez Requena, quien se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López. La resolución fue inpugnada y será recusada por un tribunal colegiado.

Hernán Bermúdez y los lazos ocultos en Tabasco

Hernán Bermúdez Requena es señalado por autoridades y analistas como un personaje clave en una red de robo de combustible y corrupción conocida como “La Barredora”, además de otros delitos que presuntamente se habrían cometido durante su paso por el servicio público en Tabasco.

Pasó a formar parte del selecto grupo que creo Adán Augusto López en Tabasco , no solo la amistad los unía, también los negocios.

La familia Bermúdez levanto un imperio de más de 28 empresas, con el aval del notario público más poderoso de la región.

Y de los negocios pasaron a la política, en 2019, Adán Augusto López llega a la gubernatura de Tabasco y nombra a Hernán Bermúdez Requena como su secretario de seguridad pública.