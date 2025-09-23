Imputan a Hernán “N”, presunto líder de La Barredora: delitos por los que fue vinculado a proceso

Un juez de control de la región 9 de Centro, Tabasco, decretó la vinculación a proceso penal del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora.

“Comandante H”, como también es conocido el secretario de Seguridad en Tabasco en el gobierno de Adán Augusto, actual senador de Morena, fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay y después ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La noche del 18 de septiembre arribó al Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, Hernán “N”, luego de que el gobierno de Paraguay lo expulsara de su territorio.

Al llegar al país, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra y fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “Altiplano” para continuar su proceso legal.

#ÚLTIMAHORA | Momento en que la #FGR cumplimenta la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal 'La Barredora'.



Esta tarde aterrizó en Toluca, procedente de Paraguay.https://t.co/scvDJipgqn pic.twitter.com/fMZxWdo9GA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 19, 2025

¿De qué fue acusado Hernán “N”, presunto líder de La Barredora?

Hernán “N” fue imputado por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en agravio de un empresario gasolinero.

Además, se ratificó la prisión preventiva oficiosa, que ya había establecido el juzgador. Quedó abierto el proceso para la ampliación de la investigación por parte del Ministerio Público.

La orden de aprehensión que se ejecutó contra Hernán “N” fue emitida como resultado de la colaboración de Interpol con la Fiscalía General del Estado de Tabasco.

Tarjeta de crédito, pieza clave para ubicar a Hernán “N” en Paraguay

Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, informó que Hernán “N” fue detenido luego de que las autoridades tomaron conocimiento de movimientos bancarios de una tarjeta relacionada con el entorno del exfuncionario mexicano.

“Una tarjeta de crédito, que no estaba a nombre de él, sino vinculada a su entorno, es que empezó a tener movimientos financieros y económicos acá en Paraguay, y esa fue una señal importante por la cual las autoridades mexicanas también utilizaron para proveernos esa información y en definitiva poder dar con esa persona”, explicó.