Pipa de gas arrolla a un perrito callejero en Hidalgo; vecinos exigen justicia

En los últimos días, las cámaras de seguridad de una calle de Pachuca, en Hidalgo, captaron el momento en que un perro callejero fue atropellado por una pipa de gas que estaba por realizar un servicio. Debido a que las imágenes muestran una posible alevosía de arrollarlo, vecinos denunciaron el caso y ahora exigen justicia.

A través de redes sociales se viralizó el video; sin embargo, las imágenes son muy fuertes, pues se puede ver cómo el canino de color negro quedó prensado por el neumático del camión. De inmediato intentó escapar sin éxito y comenzó a ladrar muy fuerte, lo que alertó a los vecinos sobre la situación.

Otros dos perros de la manada pudieron salir ilesos, pero lamentablemente uno de ellos quedó en una condición muy grave luego de poder escapar.

Vecinos arremeten contra el conductor de la pipa de gas que atropelló a un perrito

El atropello quedó grabado por las cámaras de un domicilio sobre la calle Luis Ponce Romero, en la colonia Doctores. Desde ahí se puede observar cómo algunos vecinos salen a ver qué había acontecido y los reportes señalan que increparon contra el conductor, por presuntamente haberse burlado de la situación.

#Hidalgo | Cámaras de #seguridad captaron el momento en el que una pipa de #gas atropella a un perrito que descansaba en la banqueta.



Vecinos enfrentaron al conductor y lo retuvieron hasta el arribo de las #autoridades; podría enfrentar un proceso contra él.



📹 | @herreleo pic.twitter.com/Eai6YrK0yK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023

Los mismos vecinos aseguran que uno de los trabajadores de la empresa distribuidora de gas bajó a ver dónde se podían estacionar; sin embargo, el conductor fue quien arremetió contra la pequeña manada de perritos que estaban descansando sobre la acera.

¿Qué pasó con el chofer de la pipa de gas que atropelló a un perro?

De igual forma, los vecinos fueron quienes aseguraron que el chófer había actuado con la intención de herir a los animalitos, pues no fue sino hasta que escuchó los ladridos, cuando puso reversa y permitió salir al perro, lo que algunos consideraron como un acto de maltrato animal.

El conductor aseguró en el lugar que no realizó ningún tipo de maltrato contra el canino y, presuntamente, se burló de todos aquellos que salieron a reclamarle; sin embargo, fue retenido por los habitantes de la zona en la espera de un oficial de policía, por lo que podría enfrentar un proceso legal en su contra.