Hijo golpea e insulta a su madre; ella misma pidió que se lo llevaran detenido en Miguel Hidalgo

Una llamada de auxilio rompió la tranquilidad de la colonia Argentina Antigua, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y dejó al descubierto un nuevo caso de violencia familiar en la Ciudad de México . Un hombre fue detenido por agredir física y verbalmente a su madre, luego de que ella misma solicitara la intervención de la policía para que su hijo fuera llevado ante las autoridades.

Su propia madre lo denuncia por violencia familiar

De acuerdo con los primeros reportes, fue la propia mujer quien pidió apoyo a los servicios de emergencia, al no poder controlar la situación al interior de su domicilio.

Al llegar al lugar, los elementos policiacos fueron recibidos por la víctima, quien autorizó el ingreso de los uniformados para que actuaran contra su agresor.

🚔 En @AlcaldiaMHmx, un hombre fue detenido tras agredir física y verbalmente a su madre en la colonia Argentina Antigua.



La víctima pidió apoyo y permitió el ingreso de policías, quienes al ser enfrentados también fueron agredidos.



El sujeto fue neutralizado y trasladado al… pic.twitter.com/pGEknC0BpM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 22, 2026

La presencia policial no calmó los ánimos del sujeto. Por el contrario, al notar la llegada de los agentes, el hombre se tornó agresivo también con los policías, por lo que fue necesario intervenir para neutralizarlo y evitar que la violencia escalara. Una vez controlado, los oficiales procedieron a su detención.

El detenido cuenta con un ingreso al penal por violencia familiar

El individuo fue trasladado al Ministerio Público, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

La detención se realizó a petición expresa de la madre, quien decidió presentar la denuncia formal por los hechos ocurridos, permitiendo que el caso fuera turnado a la instancia encargada de determinar su situación jurídica.

Cabe mencionar que, tras un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2013 por el delito de Violencia familiar.

Hombre tenía como rehén a su madre en Baja California

Estos casos no solamente pasan en la CDMX, la noche del 15 de enero un operativo coordinador entre la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Policía Municipal de Mexicali y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) permitió controlar la situación donde una señora había sido encerrada y amenazada por su propio hijo.

Las autoridades confirmaron que un hombre se encontraba alterado, portando un arma de fuego y discutiendo con su madre, a quien le impedía salir del inmueble.

Tras varias horas de comunicación, el hombre permitió que su madre abandonara la vivienda, momento en el que fue resguardada por los cuerpos de emergencia.

Minutos después, el sujeto fue neutralizado con el apoyo del agente canino K9 “Kilo” y el uso de gas disuasivo, sin poner en riesgo a la víctima ni a los agentes.