¿Vivimos engañados? Esta es la historia detrás del verdadero nombre de Estados Unidos

Todos conocemos Estados Unidos, el país de América del Norte que se encuentra justo arriba de México y es conocido como 'la tierra de las oportunidades'; sin embargo, un dato que muchos desconocen es que anteriormente la nación no portaba este nombre, ¿por qué? Esta es la historia detrás de su denominación.

¿Cuál es el verdadero nombre de Estados Unidos?

Estados Unidos nació luego de qué pequeñas tribus recolectoras y cazadoras, que vivían en los desiertos y llanuras, se asentaran el territorio ubicado al centro de América del Norte.

Al principio pensaba nombrarse al territorio como ‘Freedonia’ o ‘Columbia’ , pero se decidió que la mejor denominación, por su ubicación, sería ‘América’. La designación persistió durante varios años, hasta que el coronel Reed, hombre de confianza de Washington y promotor de la bandera original del país, empleó por primera vez el término “United States”.

La denominación fue fírmente secundada y aceptada por George Washington, primer presidente de Estados Unidos durante el periodo de 1789 y 1797.

Fue así como finalmente el 4 de julio de 1797, Estados Unidos de América adoptó el nombre con el que ha sido conocido durante décadas luego de declarar su independencia de Gran Bretaña.

El país norteamericano no solo dejó de lado su relación con el país de Europa, sino que también se renovó durante la firma de la Declaración de Independencia y optó por un nuevo nombre.

¿Cuál era el nombre original de Estados Unidos y por qué se cambió?|Pexels

¿Por qué se les llama americanos a los estadounidenses?

Aunque de acuerdo con la Real Academia Española (RAE) no es correcto decirle americanos a los estadounidenses debido a que esta termino engloba a todas las personas nacidas en América, es común referirse de esta forma a los ciudadanos de ese país.

Todo comenzó a inicios del siglo XVIII en América, cuando se divulgó el término “americano” para hacer referencia a los nacidos en dicho continente. Posteriormente en 1764, los estadounidenses emplearon el ‘american’ para referirse a sí mismos y luego de que el país ganará terreno militarmente, económicamente y culturalmente la expresión fue adoptada formalmente.