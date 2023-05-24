Por esta razón los estadounidenses comenzaron a llamarse americanos

Ya sea en películas, libros o las redes sociales, a lo largo de nuestra vida hemos escuchado cómo algunas personas llaman "americanos" a los estadounidenses, abriendo el debate sobre si, ¿es americano quien viene de Estados Unidos o quien viene del continente de América?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), en su diccionario panhispánico de dudas, el gentilicio "americano" no debería ser asociado con Estados Unidos; sin embargo, en la mayoría de los casos este adjetivo se utiliza para referirse a los nacidos en el país norteamericano, ¿por qué?

¿Por qué se les dice americanos a los estadounidenses?

Todo habría comenzado muchos años atrás en la historia, exactamente a inicios del siglo XVIII en América, cuando empezó a divulgarse el término "americano" para hacer referencia a los nacidos en dicho continente.

Posteriormente en 1764, los estadounidenses emplearon el 'american' para referirse a sí mismos, y simultáneamente, en la América hispana se hablaba de 'americanos' como los naturales del continente. Según el catedrático Pedro Álvarez de Miranda, en aquel entonces nadie se había apropiado del gentílico.

No fue hasta que Estados Unidos comenzó a ganar terreno militarmente, económicamente y culturalmente que los estadounidenses, bajo la excusa del nombre completo de su país, "Estados Unidos de América", se apropiaron del 'american' para referirse a sí mismos.

¿Es correcto llamar americanos a los estadounidenses?|Pexels

¿Es correcto decirle americanos a los estadounidenses?

Aunque de acuerdo con la Real Academia Española (RAE) no es correcto decirle americanos a los estadounidenses debido a que esta termino engloba a todas las personas nacidas en América. En Estados Unidos se considera un término aceptable e incluso muchos ciudadanos lo emplean para referirse a ellos mismos.

Un ejemplo que se puede utilizar para comprender mejor la regla de la RAE es el nombre de organizaciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), una agrupación que tiene el objetivo de fungir como foro político para la toma de decisiones. En su nombre, la palabra 'Americanos' hace referencia a todo el continente y no solo a Estados Unidos.