Historia de Lourdes, tenía 13 años cuando fue asesinada

Una cruz de cal sobre los restos de Lulú. Una carpa rodeada de decenas de globos blancos, cubetas con flores del mismo color. El blanco que indica la muerte de una niña. Lourdes Mañón tenía 13 años cuando le arrebataron la vida.

En medio del terrible dolor, sus familiares nos platican que fue el día 30 de enero cuando desapareció en el fraccionamiento paseos de San Juan en Zumpango, Estado de México. Cinco días después hallaron su cuerpo.

Lourdes

“Una niña, todos aquí la conocen, todos la conocían, una niña muy alegre, una niña sin meterse con nadie, era muy respetada aquí mi hija en el fraccionamiento era muy respetada, todos la querían, todos la conocían y pues ahorita están enojados porque, este, porque no se vale lo que le hicieron a mi niña, ella era una niña”, platica con el dolor en la voz, Antonia Mañon Rivera, mamá de Lourdes.

El cuerpo de la pequeña Lourdes fue localizado en terrenos de sembradío, terrenos que se encuentran justo detrás del fraccionamiento donde vivía la joven.

Detenido

La fiscalía del Estado de México, detuvo a Luis Gustavo “N”, de 20 años, vive en el mismo fraccionamiento que Lulú y es el presunto responsable del feminicidio.

“Es que esto no tiene perdón de Dios, lo que hizo este sujeto con mi nieta, si nunca nos cansamos de andarla buscando hasta que nos avisaron donde estaba el cuerpo de mi nieta, fue donde nos enteramos y tuvimos que ir al Semefo a reconocerla y que nos entregaran el cuerpo para darle cristiana sepultura”, narró Mariano Mañon Silva, abuelo de Lourdes.

“Yo lo único que quiero es que se haga justicia para que él no salga y no le haga más daño a más niñas porque esto que hizo no es de ahí, yo quiero que se haga justicia”, exigió Antonia Mañon.

Luis Gustavo permanece en el penal de Zumpango donde quedo a disposición de un juez, de hallarlo culpable, su sentencia podría alcanzar los 70 años de prisión.