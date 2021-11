Hombre se amputa varios dedos en su transformación a alien

Anthony Loffredo, el francés de 33 años que se ha sometido a varias cirugías para convertirse en el primer hombre alien, se amputó dos dedos de cada mano para dar forma a una extraña garra en un paso más de su proceso de transformación.

Conocido como el “black alien project” en redes sociales, Loffredo se ha sometido a varias cirugías y se ha tatuado casi todo el cuerpo desde hace siete años, en un proceso de transformación, que apenas tiene un avance de 34 por ciento y en el que ha invertido alrededor de 30 mil euros.

Fue en sus redes sociales en donde dio a conocer sobre su última cirugía, en la que se amputó dos dedos de cada mano. En su cuenta de Instagram, la cual cuenta con 770 mil seguidores, el alien compartió las fotos del proceso quirúrgico, el cual, hasta el momento en el que se redactó la nota, tenía 164 mil likes y más de 7 mil comentarios.

“En el otro lado del mundo para continuar con mi proyecto, el procedimiento va bien, un sueño más que acaba de hacerse realidad”, dice una de las fotos que compartió del proceso de amputación de dedos, realizado en Guadalajara, Jalisco, ya que en Francia se negaron a realizar el procedimiento.

Loffreddo ya se tatuó todo el cuerpo de negro en su transformación

El “alien black project” se ha realizado varias modificaciones en los últimos años, entre las que destacan haberse tatuado todo el cuerpo de color negro, incluidos sus ojos.

En 2017, Loffredo admitió en una entrevista con el periódico francés Midi Libre que desde muy joven le han apasionado las mutaciones y transformaciones del cuerpo humano, por ello no dudó en cortarse la punta de la lengua, para que quedara bífida, como la de una serpiente, o quitarse las orejas y realizarse intervenciones para desarrollar ‘cuernos’ en su frente.

“Tuve un clic cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida como quería. Paré todo a las 24 y me fui a Australia”, dijo el alien humano en aquella ocasión.

Su próximo paso es remover la totalidad de su piel y reemplazarla por metal, además tambipen desea modificar sus brazos, piernas y dedos, así como la parte trasera de su cabeza.