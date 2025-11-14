Alarma en París: policía neutraliza a hombre armado con cuchillo en estación Montparnasse | VIDEO

Un fuerte operativo policial se desplegó en la estación Montparnasse, una de las más concurridas del tren de París, luego de que un hombre armado con un cuchillo generara pánico entre los pasajeros. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de París, un oficial utilizó su “arma” para detener al agresor, quien posteriormente se causó heridas a sí mismo con el cuchillo.

El incidente provocó momentos de tensión, además de confusión en el lugar, donde, según medios franceses, al menos un disparo fue escuchado antes de que las autoridades controlaran la situación. La zona fue acordonada de inmediato, además de que se evitó que cientos de pasajeros ingresaran a los andenes mientras se realizaban las maniobras de seguridad.

🇫🇷 French police take down a man armed with a knife at Montparnasse station in Paris



In a statement, the prosecutor's office said an officer used his "weapon" on the man, who then inflicted knife wounds on himself. French media reported that at least one gunshot was heard. pic.twitter.com/hQwUNBe5n5 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 14, 2025

¿Qué ocurrió dentro de la estación Montparnasse de París?

Testigos reportaron que el hombre mostraba una actitud agresiva, además de que caminaba con el arma en la mano, lo que llevó a los agentes a intervenir rápidamente.

La Fiscalía detalló que uno de los policías accionó su arma, sin especificar si se trató de un disparo de advertencia o un disparo directo, para detener al sujeto. Acto seguido, el hombre se autolesionó con el cuchillo, generando preocupación adicional entre los presentes; sin embargo, el sujeto fue atendido en el sitio y trasladado posteriormente a un hospital bajo custodia policial.

La Gare Montparnasse, brièvement évacuée après une intervention de la police. Pas d’informations données aux voyageurs pour le moment mais évidemment beaucoup d’inquiétudes surtout en cette date… pic.twitter.com/NEIQcneSW1 — Alexandra QUARINI (@alexquarini) November 14, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han informado acerca de víctimas civiles; los primeros reportes señalan que ninguna persona ajena al agresor resultó lesionada, gracias a la rápida actuación de la policía.

Sin embargo, la investigación continúa abierta para esclarecer el motivo del incidente, así como el estado de salud y la identidad del sujeto.

🔴 Point de situation à #Montparnasse :



• Un homme a été neutralisé par balle,

• Il était armé d’un couteau,

• Il était connu pour violences conjugales.



👉 Un policier a tiré un coup de feu après l’exhibition du couteau. Une partie de la gare a été évacuée. (BFMTV) #Paris pic.twitter.com/nfDQonNI6m — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) November 14, 2025

¿Por qué Montparnasse es una zona especialmente sensible?

La estación Montparnasse es uno de los principales centros de transporte de París, conectando la capital con ciudades del oeste de Francia. Debido al alto flujo de viajeros, cualquier amenaza, real o potencial, activa de inmediato los protocolos de seguridad reforzados vigentes desde los ataques que han golpeado a Francia en la última década.

El gobierno francés pidió evitar la difusión de rumores y mantener la calma mientras avanza la investigación oficial; aunque no se ha confirmado ningún móvil terrorista, el hecho ocurre en un contexto de alerta elevada en el país por incidentes recientes. La pregunta ahora es: ¿qué medidas adicionales debería implementar Francia para fortalecer la seguridad en estaciones y puntos de alto tránsito?