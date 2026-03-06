Asalto en primaria de El Salto: hombre armado irrumpe en escuela de Guadalajara y roba a tres personas

Momentos de tensión se vivieron dentro de una escuela primaria del Área Metropolitana de Guadalajara luego de que un hombre ingresara armado al plantel y cometiera un asalto contra varias personas que se encontraban en el lugar.

Asalta una escuela primaria en Guadalajara

Los hechos ocurrieron en la primaria Enrique González Martínez, ubicada en el municipio de El Salto, donde tres personas fueron víctimas de robo cuando apenas comenzaba la jornada.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre de aproximadamente 35 años se acercó a las víctimas aparentemente para pedir ayuda ; sin embargo, segundos después sacó un arma con la que las amenazó para exigirles sus pertenencias.

Tras despojarlos de diversos objetos, el hombre huyó del lugar antes de que pudiera ser detenido, lo que generó temor entre quienes se encontraban en el plantel durante las primeras horas de la mañana.

🔴 #VIDEO FUERTE | Un hombre ARM4D0 entró a una primaria de #ElSalto. 🚨🏫🔫 Este fue lo que sucedió. ⬇️ https://t.co/V9BDYmJp4P — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 5, 2026

Según el testimonio de una de las víctimas, el asaltante interceptó a un hombre que había acudido a acompañar a su esposa a su trabajo dentro de la escuela, donde ella se desempeña como intendente.

El sujeto se aproximó bajo el pretexto de solicitar apoyo, pero al estar cerca sacó un arma de fuego para intimidarlos; posteriormente, el afectado señaló que el objeto utilizado podría tratarse de una pistola de balines.

El asalto ocurrió cuando aún no había suficiente luz natural, lo que contribuyó a los momentos de tensión que se vivieron dentro del plantel.

Alumno ingresa armado y con cartuchos a secundaria

Las autoridades del plantel tuvieron que desalojar la secundaria ubicada en Calzada Azcapotzalco-La Villa 259, colonia Santo Tomás. Al lugar arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Un alumno de la Secundaria Técnica No. 15 en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), fue descubierto con un arma de fuego y cartuchos útiles dentro del plantel.

El menor y sus padres fueron trasladados ante las autoridades para continuar con las investigaciones ante esta situación que puso en alerta a los estudiantes y el resto de la comunidad del plantel.