Lo alcanzaron para matarlo: Ejecutan a hombre por un percance vial en CDMX

Un hombre de 50 años de edad perdió la vida por un impacto de arma de fuego luego de un percance vial con un automovilista en la Ciudad de México (CDMX), muy cerca del Comité Olímpico Mexicano.

Los hechos ocurrieron mientras circulaba a bordo de una camioneta color negro, en la avenida Del Conscripto, en la colonia Lomas de Sotelo, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Conductor alcanzó a hombre y le disparó

De acuerdo con los primeros reportes, tras el altercado inicial, el implicado le habría dado alcance a la víctima calles posteriores, momento en el que presuntamente sacó un arma de fuego y realizó una detonación que impactó al conductor de la camioneta.

El cuerpo del hombre quedó tendido sobre el asiento, pero del agresor se desconoce hacia dónde escapó. Las primeras versiones indican que al parecer se venían picudiando, hasta que uno de ellos sacó una pistola y la accionó.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar y acordonaron el perímetro, en tanto, se da seguimiento del probable responsable a través de las cámaras de videovigilancia.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX fueron informadas de lo ocurrido y así proceder a los peritajes correspondientes.

Otro hombre murió tras percance vial en la misma alcaldía

El 29 de enero de 2026 se registró una situación similar y un hombre de 36 años de edad que viajaba en un vehículo acompañado de una mujer, perdió la vida por disparos de arma de fuego, al parecer, derivado de un conflicto vial.

De acuerdo con los reportes de la SSC de CDMX, la situación se registró con el conductor de otro automóvil color gris que se dio a la fuga, en el cruce de la avenida Mariana Nacional y la calle Golfo de México, en la colonia Tacuba, también en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los policías acordonaron la zona y dieron parte al agente del Ministerio Público, quien se encargará de las indagatorias correspondientes, en tanto ya se revisan las cámaras de videovigilancia para identificar el vehículo en el que viajaba el probable responsable.