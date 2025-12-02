Hombre ataca a balazos a su esposa y su cuñado por presuntos celos en Coyoacán

Un violento ataque, presuntamente motivado por un "arranque de celos", escaló hasta convertirse en un tiroteo que conmocionó a los vecinos de la colonia Hermosillo. El suceso se registró en una vivienda marcada con el número 100, ubicada en la calle Zempoala, dentro de la alcaldía Coyoacán.

Testigos del lugar escucharon fuertes detonaciones y gritos. El señor José González, vecino de la casa de enfrente, narró que las detonaciones "se escucharon bastante fuerte" y motivaron a la gente a salir de sus hogares para ver qué sucedía. La señora Yolanda, otra habitante, afirmó que los gritos de una mujer se oían incluso desde la calle.

#MientrasDormía | Esposo celoso en Coyoacán deja 4 heridos de bala, incluido el agresor



Una agresión por celos y alcohol culminó en un tiroteo dentro de una vivienda en la calle Zempoala, colonia Hermosillo, alcaldía Coyoacán. Vecinos de la zona reportaron haber escuchado… pic.twitter.com/8J5SYq7Gvq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 2, 2025

Hombre ingirió bebidas alcohólicas antes de disparar, según testigos

Según el relato de los testigos, un hombre de más de 50 años de edad, quien supuestamente había ingerido bebidas alcohólicas, disparó a tres personas. El agresor disparó primero contra su propia esposa, después atacó a su cuñado, y agredió a otra persona, quien resultó con una herida en el abdomen.

La violencia no concluyó ahí. Después de disparar contra los otros individuos, el propio agresor se disparó en la cabeza. Los vecinos escucharon al menos seis disparos de arma de fuego, seguidos de gritos de auxilio.

José González describió cómo uno de los heridos, el hermano de la esposa del atacante, pidió ayuda de forma desesperada. "Vimos a un vecino tocando las puertas recargándose", relató, y observó que el hombre se desplomaba y venía desvaneciéndose. Los vecinos lo auxiliaron y lo sentaron en el frente de una de las casas hasta que llegó la ayuda médica.

Agresor se encuentra en estado crítico tras ataque a balazos

Los heridos fueron rápidamente trasladados al Hospital de Xoco para recibir atención médica especializada. El agresor también fue llevado al nosocomio en estado crítico.

El estado de salud de los cuatro lesionados se reporta como grave. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer todos los hechos de esta agresión. La vivienda en la calle Zempoala, donde ocurrió el suceso, permanece bajo resguardo mientras las pesquisas continúan para determinar las circunstancias exactas de este lamentable evento.

