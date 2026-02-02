VIDEO: Captan momento exacto de la explosión por gas en vivienda de Álvaro Obregón, CDMX

Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en el que se registró la explosión por acumulación de gas en una casa ubicada en la calle Providencia, en el pueblo de Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México (CDMX).

#VIDEO | Cámara de video vigilancia captó el momento exacto en el que ocurrió la explosión en un domicilio de la calle Providencia, del pueblo de Axotla, en @AlcaldiaAO en #CDMX



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2026

Así captaron el momento en que casa explota por acumulación de gas en CDMX

En las imágenes se observa el instante en que la vivienda es alcanzada por la explosión, seguida de una nube de polvo y escombros que llegan hacia la calle, generando el pánico en cuestión de segundos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:22 horas de este lunes 2 de febrero, en el inmueble marcado con el número 7 y ubicado en la intersección de las calles Progreso y Providencia.

Posteriormente, autoridades confirmaron que la causa fue una falla en un tanque estacionario, lo que derivó en la rápida intervención de cuerpos de emergencia.

— Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) February 2, 2026

¿Cuántos heridos dejó la explosión de gas hoy en Álvaro Obregón?

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil aseguraron el área para revisar viviendas y comercios cercanos, debido a los daños registrados por la onda expansiva.

De acuerdo con los reportes oficiales, no hubo personas lesionadas de gravedad. Una mujer, presuntamente la dueña de la propiedad, fue atendida por crisis nerviosa, mientras que el perrito de la familia, un husky, logró salir ileso.

Aunque el accidente no pasó a mayores, la calle tuvo que ser cerrada para que los equipos de emergencia pudieran iniciar con los labores de limpieza, así como para descartar que el tanque represente otro tipo de riesgo para la población.