Explosión por acumulación de gas en vivienda de Álvaro Obregón; perrito logra salir con vida

Servicios de emergencia se movilizaron al poniente de la Ciudad de México (CDMX), luego de que se registrara una explosión por presunta acumulación de gas en una casa ubicada en el pueblo de Axotla, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Tras el fuerte estallido, vecinos de inmediato salieron de sus hogares, mientras autoridades ingresaron al domicilio para conocer el origen de la explosión y determinar si persiste el peligro. Hasta el momento se descartan personas heridas de gravedad, aunque se atendió a una mujer por crisis nerviosa.

#ÚLTIMAHORA | Se registra explosión por acumulación de gas en una casa ubicada en la colonia #Axotla, @AlcaldiaAO en #CDMX



Información en desarrollo. pic.twitter.com/SDYQs4YT64 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 2, 2026

¿Qué causó la explosión en Álvaro Obregón?

Luego de que se reportaran severos daños en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Progreso e Industria, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que el accidente se originó por la acumulación de gas en un tanque estacionario.

De inmediato, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acordonaron la zona para evitar que personas curiosas se acercaran al lugar.

Asimismo, vecinos de casas aledañas tuvieron que ser desalojados, debido a que también se registraron afectaciones en los negocios.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas. Como buena noticia, el perrito de la dueña de la casa, un husky, logró salir ileso. En tanto, la propietaria del inmueble fue atendida por una crisis nerviosa, al igual que transeúntes.

#AlMomento Informo que una célula de bomberos atiende una deflagración, provocada por gas LP, en un domicilio de la colonia Axotla, en la Alcaldía Álvaro Obregón. En el lugar se rescató un canino, no se reportan personas lesionadas. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/Mm4Qfuip5H — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) February 2, 2026

Recomendaciones para evitar acumulación de gas

Aunque por fortuna, este accidente no dejó vidas que lamentar más allá de lo material, siempre es importante saber detectar fugas de gas. A continuación, te dejamos algunas recomendaciones.



Revisa periódicamente tanques estacionarios, cilindros, válvulas y conexiones con un técnico certificado.

Identifica olores extraños.

Ventila bien cocinas, patios de servicio y áreas donde haya instalaciones de gas.

No enciendas cerillos, encendedores ni aparatos eléctricos si sospechas una fuga.

Llama a Protección Civil o a la compañía de gas y evacúa el inmueble.