¡Sal temprano! A esta hora podría iniciar la huelga en Trolebús, Cablebús y Tren Ligero en CDMX

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) advirtió que podría estallar una huelga el próximo miércoles 4 de febrero de 2026 , lo que afectaría directamente al servicio de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús en la Ciudad de México (CDMX).

El emplazamiento surge luego de que el sindicato rechazó la propuesta inicial de la Dirección del Servicio de Transportes Eléctricos, aunque reiteró que mantiene el diálogo. En caso de alcanzar un acuerdo, los servicios continuarían operando con normalidad.

¿Cuándo y a qué hora podría iniciar la huelga del transporte eléctrico en CDMX?

Originalmente, la ATM había anunciado la huelga para el 21 de enero, pero tras una reunión con la Secretaría de Movilidad, se acordó dar 15 días más para negociar, moviendo la fecha a este miércoles.

No obstante, el sindicato informó que el paro se mantiene firme para las 00:00 horas del miércoles 4 de febrero, en caso de que no se atiendan sus demandas.

“La cuenta regresiva ha comenzado nuevamente, por lo que en los próximos días podría estallar la huelga en el Trolebús, Tren Ligero y Cablebús si las autoridades continúan sin dar una propuesta clara que garantice el cumplimiento de las demandas de las y los Trabajadores del Transporte Eléctrico”, se puede leer en un comunicado.

En espera de que se confirme, cabe recordar que los capitalinos pueden optar por las siguientes alternativas de transporte público:



Metro CDMX

Metrobús

RTP (Red de Transporte de Pasajeros).

¿Por qué la Alianza de Tranviarios amenaza con huelga?

La ATM rechazó la propuesta presentada por la Dirección del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), al considerar que no resuelve el rezago salarial que arrastran los trabajadores.

El sindicato exige:



El 16.5% de aumento salarial

Incremento aplique también a jubilados

Actualización del tabulador salarial

Nuevo esquema con efecto retroactivo

Ante la falta de avances, el gremio pidió la intervención directa de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con el fin de que intervenga de manera inmediata en esta negociación.

Marcha de trabajadores del Metro este 4 de febrero

Además, trabajadores del Metro de la CDMX anunciaron una protesta el miércoles 4 de febrero a las 15:30 horas, que partirá de la estación Balderas al Zócalo.

El propio sindicato aclaró que la marcha no afectará el servicio, ya que se trata de una movilización por temas de mantenimiento y presupuesto. Los trabajadores buscan dar visibilidad a sus demandas y exigir que la Jefa de Gobierno tome medidas urgentes para garantizar un Metro seguro.