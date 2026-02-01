¡Toma precauciones! Así va el Metro CDMX en vivo este 1 de febrero: Reporte actualizado
¿Vas de compras o de paseo este domingo? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX este 1 de febrero.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) pone a tu disposición el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX , con el objetivo de que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 1 de febrero de 2026.
¡Toma precauciones! Así va el Metro CDMX en vivo este 1 de febrero: Reporte actualizado
¿Qué pasa en la Línea 2?
Usuarios indican que los trenes de la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, se detienen más de cinco minutos en cada estación.
#Metro #Línea2 de nuevo deteniéndose más de 5 minutos por estación. Y no, no es “por exceso de afluencia” como siempre dicen, es domingo en la mañana, hay poca gente.— Emmanuel Lazos (@Emmanuel_Lazos) February 1, 2026
¿Qué pasa hoy? @MetroCDMX
¿Qué pasa en Línea 6?
Usuarios indican que no ha pasado un tren en Martín Carrera, de la Línea 6.
Si va haber convoy de martin carrera a camarones @MetroCDMX ya tardo demasiado pic.twitter.com/jCCwHpVlQt— el gato bohemio listo pal 14 (@thecatmanboemio) February 1, 2026
Problemas en Línea 2
Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, en las primeras horas de servicio. Añaden que hay andenes llenos en las estaciones.
@MetroCDMX Linea azul igual oigan no mamen que pedo con el puto servicio porque ? Porque es domingo— Angel Levit Muñoz (@MunozLevit52817) February 1, 2026
Los andenes están llenos hijos de su puta madre