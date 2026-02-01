Logo Inklusion Sitio accesible
¡Toma precauciones! Así va el Metro CDMX en vivo este 1 de febrero: Reporte actualizado

¿Vas de compras o de paseo este domingo? Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX este 1 de febrero.

Escrito por:  César Contreras

Fuerza Informativa Azteca (FIA) pone a tu disposición el reporte EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX , con el objetivo de que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) hoy domingo 1 de febrero de 2026.

¿Qué pasa en la Línea 2?

Usuarios indican que los trenes de la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, se detienen más de cinco minutos en cada estación.

¿Qué pasa en Línea 6?

Usuarios indican que no ha pasado un tren en Martín Carrera, de la Línea 6.

Problemas en Línea 2

Usuarios reportan retrasos en la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, en las primeras horas de servicio. Añaden que hay andenes llenos en las estaciones.

