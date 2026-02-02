¡Evita el caos! Sigue las Marchas CDMX hoy 2 de febrero en vivo: Rutas libres y bloqueos el Día de la Candelaria
¿Sabes por dónde irte este lunes 2 de febrero? Consulta en FIA cuáles son las calles afectadas por las marchas y protestas este Día de la Candelaria en CDMX.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) informa sobre las marchas, concentraciones y posibles afectaciones viales programadas para hoy lunes 2 de febrero de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), con el objetivo de que tomes previsiones, elijas rutas alternas y evites contratiempos en tus desplazamientos diarios.
La agenda de movilizaciones y protestas se elabora a partir de la información oficial difundida por el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).
Mantenimiento en la Autopista Urbana
La Autopista Urbana Sur anunció que hace trabajos de mantenimiento en la salida Tepepan dirección Sur. Tome precauciones y atienda los señalamientos.
Precaución, nos encontramos mejorando la vía con trabajos a la altura de salida Tepepan dirección Sur, disminuya su velocidad y atienda los señalamientos. 🚧— Autopista Urbana Sur (@AUSurMx) February 2, 2026
Estas son las marchas agendadas para hoy
10:00 HORAS | Frente Nacional por las 40 Horas
Manifestantes se concentrarán en el Senado de la República, en Avenida Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
12:00 HORAS | Movimiento Animalista
Inconformes que exigen la entrega del predio del Refugio Franciscano se concentrarán en las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en Digna Ochoa 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.