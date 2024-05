“Yo los maté": Así confesó un hombre el asesinato de su novia y cuñado en Tlalpan

Roger, de 32 años de edad, fue vinculado a proceso por un juez del Poder Judicial de la Ciudad de México acusado de la desaparición de su pareja María Belén, de 20, quien fue hallada muerta junto al cuñado de Roger, identificado como José Tomás, en Tlalpan, Ciudad de México (CDMX).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo investiga por el feminicidio de su pareja y la desaparición y el homicidio de su cuñado. Pero una de las cosas más indignates del caso es una escalofriante confesión que hizo del presunto delincuente cuando llamó por teléfono a su madre para avisarle que iba a Zihuatanejo.

Madre del presunto asesino no mostró sorpresa al escuchar su confesión

La madre habló con cariño con Roger, le dijo “mi amor”, pero no mostró sorpresa ni angustia por la confesión, ni siquiera preguntó por qué lo hizo y tampoco puso en duda lo que escuchaba; sin embargo, estaba preocupada por su hijo, Roger, y preguntó si lo habían golpeado.

Esta es la conversación de audio a la que tuvo acceso Fuerza Informativa Azteca.

Roger: Voy para Zihuatanejo.

Mamá: Sí ya me dijeron los montoneros estos (las autoridades).

Roger: No te preocupes ma’ (inaudible)… mira, nunca te he dicho, nunca te he dicho qué pasó, pero ¿te acuerdas te acuerdas de esta Belén y Tomás?

Mamá: Ajá

Roger: Yo los maté, entonces por eso es que me están deteniendo a mí, no te preocupes.

Mamá: Que por secuestro, dijeron

Roger: Madre… (inaudible) No me digas nada, no me digas nada. Nada más escucha. Entonces ahorita voy para Zihuatanejo.

Mamá: Sí, ya lo sabemos, ¿ahorita pues qué también nosotros vamos para allá? ¿o como?

Roger: Sí pues, ustedes ya tiéndanse, pero váyanse en el Tsuru porque la chombi está muy lenta.

Mamá: No, no, venimos en el Tsuru, ya llenamos el tanque de gasolina, entonces ¿ya nos vamos ahorita? Sí pero ¿y si no te trasladan?

Roger: Sí yo ya voy para allá.

Mamá: ¿Te golpearon mi amor?

Roger: No no no no no me digas nada, no me digas nada.

Mamá: Ok. Sí mi amor, te escucho.

Roger: Pues nada más eso, ya voy para allá y nada, a ver qué rollo, porfa, márcale a mi vale el gordito para que le hable al abogado.

Mamá: Sí mi amor, ya está todo todo.



Roger: Gracias. Gracias.

Máma: Sí mi vida, bye.

Restos baleados de la novia y cuñado de Roger fueron localizados en el Estado de México

Roger había huido y fue detenido en Acapulco por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina con apoyo de las autoridades de Guerrero.

Belén era su pareja sentimental desde hace aproximadamente dos años y desapareció el 04 de marzo de su domicilio en la colonia Popular Santa Teresa, en la alcaldía Tlalpan. José Tomás desapareció el 01 de marzo en el Pueblo de Santo Tomás Ajusco, en Tlalpan.

El 31 de marzo se descubrió que fueron localizados los cuerpos baleados de María Belén y José Tomás en el municipio de Xalatlaco, Estado de México. Estaban en bolsas. Sus restos fueron llevados al INCIFO de Toluca a donde acudieron sus familiares para identificarlos y reclamarlos.

Presunto asesino tiene antecedentes penales

El imputado, en la primera versión que dio a la familia de la víctima, afirmó que ese día tuvieron una discusión y ella decidió irse de la casa; sin embargo, le pidió al hermano de ella que si denunciaba su desaparición, que no mencionara que vivían juntos, así consta en documento oficial.

Roger presuntamente tiene antecedentes penales y consume drogas, según las primeras investigaciones ministeriales. El juez de control concedió tres meses para la investigación complementaria.