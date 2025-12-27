Fatal error: hombre confunde envase y pierde la vida al beber sustancia tóxica en Coahuila

La muerte de un hombre de 37 años encendió una fuerte alerta entre autoridades de Coahuila , luego de que perdiera la vida tras ingerir de manera accidental una sustancia tóxica que estaba almacenada en un envase reutilizado.

El caso volvió a poner sobre la mesa un riesgo cotidiano que suele normalizarse en muchos hogares: reutilizar botellas de bebidas para guardar químicos peligrosos.

Hombre muere tras ingerir sustancia peligrosa en Coahuila

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre comenzó a presentar síntomas de intoxicación y, pese a su debilitado estado, logró trasladarse por sus propios medios a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, acompañado de familiares.

Al llegar, fue ingresado de manera inmediata para recibir valoración y atención de urgencia al ingerir la sustancia desconocida.

Personal médico aplicó procedimientos de emergencia con el fin de revertir los efectos del tóxico. Sin embargo, la gravedad del cuadro no permitió una evolución favorable. A pesar de los esfuerzos, el paciente no mostró mejoría y falleció horas después.

La Fiscalía General de Coahuila tomó conocimiento del hecho y dispuso que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense. Ahí se realizarán los estudios correspondientes que permitirán confirmar oficialmente la causa del deceso y establecer con precisión el tipo de sustancia involucrada.

El incidente puso nuevamente en foco una práctica común pero altamente riesgosa: guardar raticidas, solventes, ácidos y otros químicos en recipientes similares a los utilizados para agua, refrescos o jugos.

Su apariencia puede inducir a confusión, incluso entre personas adultas, y en muchos casos termina en tragedias que pudieron evitarse.

