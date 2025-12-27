Fatal error: hombre confunde envase y pierde la vida al beber sustancia tóxica en Coahuila
La muerte de un hombre de 37 años encendió una fuerte alerta entre autoridades de Coahuila , luego de que perdiera la vida tras ingerir de manera accidental una sustancia tóxica que estaba almacenada en un envase reutilizado.
El caso volvió a poner sobre la mesa un riesgo cotidiano que suele normalizarse en muchos hogares: reutilizar botellas de bebidas para guardar químicos peligrosos.
Hombre muere tras ingerir sustancia peligrosa en Coahuila
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre comenzó a presentar síntomas de intoxicación y, pese a su debilitado estado, logró trasladarse por sus propios medios a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, acompañado de familiares.
Al llegar, fue ingresado de manera inmediata para recibir valoración y atención de urgencia al ingerir la sustancia desconocida.
Personal médico aplicó procedimientos de emergencia con el fin de revertir los efectos del tóxico. Sin embargo, la gravedad del cuadro no permitió una evolución favorable. A pesar de los esfuerzos, el paciente no mostró mejoría y falleció horas después.
La Fiscalía General de Coahuila tomó conocimiento del hecho y dispuso que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense. Ahí se realizarán los estudios correspondientes que permitirán confirmar oficialmente la causa del deceso y establecer con precisión el tipo de sustancia involucrada.
El incidente puso nuevamente en foco una práctica común pero altamente riesgosa: guardar raticidas, solventes, ácidos y otros químicos en recipientes similares a los utilizados para agua, refrescos o jugos.
Su apariencia puede inducir a confusión, incluso entre personas adultas, y en muchos casos termina en tragedias que pudieron evitarse.
¿Cómo actuar ante una intoxicación por beber sustancias peligrosas?
- Alejar a la persona de la fuente de exposición y llamar a emergencias de inmediato. De acuerdo con la Secretaría de Salud, indica que siempre se debe procurar atención médica urgente y notificar a servicios de salud al menor indicio de intoxicación grave.
- Mantener la calma y no provocar el vómito sin indicación médica. Las prácticas clínicas señalan que no debe provocarse el vómito ni administrarse nada por boca sin consultar a un profesional o centro toxicológico, ya que puede agravar el daño de algunos químicos.
- Retirar ropa contaminada y lavar con abundante agua si el tóxico tocó la piel. En casos de contacto cutáneo con un químico, se debe retirar inmediatamente la ropa que tenga sustancia y lavar la piel afectada con agua corriente para reducir la absorción del tóxico.
- Identificar la sustancia y conservar el envase/etiqueta para informar al personal de salud. Siempre que sea posible, conservar el envase o la información de la sustancia que causó la intoxicación para que profesionales puedan identificarla y orientar el tratamiento específico.
- No intentar “neutralizar” el químico o administrar remedios caseros sin supervisión. No se deben emplear neutralizantes, antídotos caseros, leche u otros líquidos por cuenta propia, ya que pueden empeorar el cuadro.