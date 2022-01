Policías salvan vida de bebé en Coahuila

Fue durante un recorrido de rutina que los oficiales Perla López y Javier Hernández se toparon con una emergencia, esto mientras recorrían calles de la colonia Nuevo Mirasierra en Saltillo, Coahuila, vieron como una persona con un bebé en brazos pedía ayuda, ante esto los oficiales no dudaron en acudir al llamado.

Perla López, Policía de Saltillo:

”... Veníamos transitando sobre esta vía, nos percatamos de una persona del sexo masculino, el cual traía su bebé cargando en brazos desvanecido, nos hace señas, nos paramos, le preguntamos ¿qué es lo que pasa, qué tiene el bebé? y el señor nos comenta que el momento que la mamá de estarlo amamantando el bebé se empieza ahogar, entonces lo que hacemos es tomarlo en brazos, darle los primeros auxilios, el rcp para que el bebé recobre la respiración...”

Fueron momentos de preocupación

Los oficiales de forma inmediata comenzaron a realizarle al bebé maniobras de primeros auxilios, al darse cuenta que el menor si respiraba tomaron la decisión de acudir a un hospital de la cruz roja, al llegar al nosocomio el bebé fue atendido satisfactoriamente.

Javier Hernández, Policía de Saltillo:



”... Primero que nada volteo con mi compañera porque nos dijeron que no podía respirar, pero en el momento que hace las maniobras y que me dice sí respira, me dice vámonos, subimos a las papás abordo, inmediatamente el traslado a la Cruz Roja para su valoración,

-¿Qué pasa por la mente en el momento en que un menor puede morir?

-Pues sí hay una responsabilidad muy grande. Pero más que nada la satisfacción llegar, y obviamente lo hicimos, y el bebé salió,

- ¿Ahora qué sientes ya que pasaron las horas?

-Pues sí me da mucho gusto, mucha alegría, también soy padre de familia, y por momentos nunca he pasado por eso por lo que pasaron ellos como papás, pero me da mucho gusto saber que esta bien...”

Contentos de haber cumplido con su labor

Hoy los elementos policíacos se muestran satisfechos de haber podido atender oportunamente esta emergencia y gracias a las maniobras el bebé hoy está con vida, convirtiéndose esto en un ejemplo para sus compañeros en la policía de Saltillo, sin embargo para la oficial Perla López, esta no es la primera vez que ayuda a salvar una vida, hace un par de años auxilió a sacar a una familia que quedó atrapada en un taxi debido al alto nivel del agua, cuando el auto fue arrastrado por la corriente debido a las fuertes lluvias.