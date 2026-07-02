¡En plena vía pública! Localizan a un hombre desmayado en calles de la Cuauhtémoc; fue aventado de un vehículo

En las primeas horas de este 2 de julio 2026, se reportó el hallazgo de un hombre inconsciente en calles de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX); la víctima tenía diversos golpes en el cuerpo.

Los hechos ocurrieron en las calles de Albéniz y Felipe Villanueva, en la colonia Peralvillo.

¿Cómo fue el hallazgo? Vecinos aseguran que lo arrojaron de un auto

Los primeros reportes y algunos vecinos de la zona, indicaron que la víctima fue presuntamente arrojada de un vehículo en movimiento, por lo que al ver lo hechos, rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia.

El hombre, del que se desconoce su identidad y su edad, contaba con diversos golpes, así como una aparente lesión en las manos. La víctima contaba con todas sus pertenencias, incluso su cartera y celular estaban al lado de él.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes recabaron información de lo ocurrido y brindaron apoyo y orientación al afectado.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona que fue hallada inconsciente; tampoco se sabe si ya fue reconocida por familiares.

Una intensa movilización policiaca se registró en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, #CDMX, luego de que vecinos reportaran a una persona aparentemente inconsciente sobre la vía pública 🚔



De acuerdo con los primeros reportes, desde temprano los habitantes de la zona observaron… pic.twitter.com/cjbgnltmc8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

¿Cuál es el estado de salud del hombre localizado inconsciente en CDMX?

Posteriormente, paramédicos del ERUM llegaron al lugar para realizar la valoración médica correspondiente en el lugar para determinar el estado de salud del hombre.

Autoridades no dieron más detalles sobre el estado de salud de la víctima.

Por otro lado, ya se investigan los hechos para saber el por qué el hombre se encontraba desmayado en las calles de Albéniz y Felipe Villanueva, en la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué hacer si encuentro a una persona desmayada en calles de CDMX?

En caso de ir por las calles de la CDMX y encontrar a una personas desmayada, lo primero que debes hacer el llamar a los servicios de emergencia; revisa que la zona sea segura para acercarte.

Si la persona no responde ni respira, llama de inmediato al 911.