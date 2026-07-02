Las 8 pantallas más cercanas al Ángel de la Independencia para ver el México vs Inglaterra gratis en vivo

La Selección Mexicana avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras romper una racha histórica en su último encuentro. El próximo domingo 5 de julio se medirá ante Inglaterra en punto de las 18:00 horas. Para recibir a los miles de aficionados, el Gobierno de la Ciudad de México mantendrá la infraestructura del macrooperativo de transmisión gratuita a lo largo del corredor turístico y cultural de Paseo de la Reforma, distribuyendo pantallas de diferentes dimensiones para garantizar que los asistentes puedan disfrutar del partido.

Aquí te dejamos la lista de las ocho pantallas para poder disfrutar de este histórico encuentro entre México e Inglaterra.

Se nos enchina la piel...



Así fue como se entonó el Himno Nacional en el Zócalo capitalino previo al juego entre México y Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™



¡México va por el quinto partido!



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¿Cuáles son las pantallas más cercanas al Ángel de la Independencia para ver el partido México vs. Inglaterra?

De acuerdo con el mapa y desglose técnico presentado por el Gobierno de la CDMX, los puntos específicos autorizados de transmisión son los siguientes:



Ángel de la Independencia: Se mantiene como el epicentro principal de la concentración y cuenta con un escenario con pantalla y una pantalla gigante .

Se mantiene como el epicentro principal de la concentración y cuenta con un escenario con pantalla y una . Glorieta de la Diana Cazadora: Punto de inicio de este bloque de transmisiones equipado con una pantalla chica .

Punto de inicio de este bloque de transmisiones equipado con una . Glorieta del Ahuehuete: Ubicada sobre el mismo corredor de Paseo de la Reforma, está equipada con una pantalla grande.

Ubicada sobre el mismo corredor de Paseo de la Reforma, está equipada con una pantalla grande. Monumento a Cuauhtémoc (Glorieta de Cuauhtémoc): Localizada en el cruce de Reforma e Insurgentes, cuenta con una pantalla grande .

Localizada en el cruce de Reforma e Insurgentes, cuenta con una . Glorieta de Amajac: Zona de transición hacia el Centro Histórico que dispone de una Pantalla Chica para los transeúntes.

Zona de transición hacia el Centro Histórico que dispone de una para los transeúntes. Estación del Metrobús El Caballito: Funciona como uno de los núcleos de mayor afluencia, al contar con un escenario con pantalla y una pantalla grande fija.

Funciona como uno de los núcleos de mayor afluencia, al contar con un escenario con pantalla y una fija. Monumento a la Revolución: Espacio habilitado a unas cuadras de Reforma por Avenida de la República, el cual tiene integrado un escenario con pantalla.

Espacio habilitado a unas cuadras de Reforma por Avenida de la República, el cual tiene integrado un escenario con pantalla. Esquina de Av. Juárez y Revillagigedo: Área colindante con la Alameda Central provista con una Pantalla Chica para desahogar el flujo peatonal.

Recuerda que el partido entre México vs. Inglaterra también lo puedes disfrutar en vivo y completamente gratis a través de Azteca 7, el Canal del Mundial.